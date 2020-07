Cleo revela vontade de ficar com Ícaro Silva e The Weekend; veja a lista da cantora · .

Cleo revelou com quais famosos tem vontade de trocar alguns beijos durante uma entrevista com Matheus Mazzafera na segunda (6). Entre os solteiros que o youtuber ofereceu, a cantora se interessou por The Weekend e chegou a fazer até declarações especiais sobre Ícaro Silva. Mads Mikkelsen, Charles Michael Davis e Tom Hardy também estão na lista da atriz.

Além da aparência, a filha de Gloria Pires destacou a personalidade de Ícaro Silva. “É uma coisa de fofo, ele é apaixonante. Inteligente, engraçado, leve. Lindo! Pego muito”, assegurou.

A convidada declarou que o modelo Michael Davis é o “mais lindo deste multiverso” e afirmou que se casaria tanto com ele quanto com Hardy e Mikkelsen, que ela considera muito bom ator, além de muito sexy.

Na lista de “aprovados” da artista também estão celebridades como Xamã, Diplo e Felipe Roque. Ela ainda considerou ficar com o rapper PK, de 22 anos, apesar de achá-lo muito novo. Cleo afirmou que dá para perceber que ela não tem um biotipo específico de homem e acredita que muita gente nem considera todos eles bonitos.

Mas a boca da cantora não está liberada para todos. A atriz disse que pensaria antes de decidir se fica ou não com alguns homens, como o ex-BBB Kaysar Dadour e o DJ Pedro Sampaio. Além disso, ela não soube responder se pegaria Fred, do canal Desimpedidos, nem o cantor Felipe Araújo por não se lembrar quem são eles.

Já entre os famosos que ela dispensaria estão o rapper Tyga, MC JP, Diogo Melim e o próprio Matheus Mazzafera. “Você é como irmão, não tem nem como”, respondeu, bem-humorada. “Mas a gente poderia casar e trocar de roupa”, brincou o entrevistador.

Sobre sua vida amorosa, Cleo afirmou que está “alimentando” alguns contatinhos virtuais durante a quarentena devido à pandemia da Covid-19. “Eu tenho fases em que estou muito afim de ficar flertando online e fases em que quero que as pessoas esqueçam que eu existo”, disse ela. No começo do isolamento social, ela chegou a brincar que irá correndo para o motel quando tudo terminar.

Confira o vídeo abaixo:

© 2020 . | Proibida a reprodução