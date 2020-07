clubes brasileiros lamentam e dão adeus ao jornalista

Diversos clubes brasileiros usaram suas redes sociais para lamentarem e darem adeus ao jornalista Rodrigo Rodrigues, que morreu nesta terça-feira (28) aos 45 anos, no Rio de Janeiro, vítima de complicações decorrentes da COVID-19.

De Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste…

Flamengo, Grêmio, Internacional, entre outras agremiações, deixaram mensagens de carinho ao ex-apresentador da ESPN Brasil que atualmente estava no SporTV, do grupo Globo, e de força à sua família.

RR, como era conhecido, deixou sua última marca trabalhando no esporte, e sua aparição derradeira na telinha foi a apresentação do programa Troca de Passes, do SporTV, em 9 de julho.

Com resultado positivo para COVID-19, passou a cumprir o isolamento e no último sábado (25), sua situação piorou, tendo sido internado e posteriormente diagnosticado com uma trombose venosa cerebral. Fez uma intervenção cirúrgica e ficou em estado grave, vindo a óbito nesta terça.

Nota de pesar da The Walt Disney Company

“Os colegas e amigos da The Walt Disney Company Brasil lamentam profundamente o falecimento do jornalista e apresentador Rodrigo Rodrigues e se solidariza com a família e amigos.

Talentoso, sempre bem-humorado e muito querido, Rodrigo teve passagem marcante pelos canais ESPN entre os anos de 2011 e 2016, onde apresentou programas consagrados como o Bate-Bola e Resenha ESPN.”

Veja, abaixo, as manifestações dos clubes brasileiros sobre Rodrigo Rodrigues:

Lamentamos a morte do jornalista e apresentador do SporTV, Rodrigo Rodrigues. “RR”, como era chamado pelos amigos, deixa uma triste lacuna no cotidiano do jornalismo esportivo. O Corinthians se solidariza aos familiares e amigos do apresentador, neste momento de luto e dor. 😢 — Corinthians (@Corinthians) July 28, 2020

É com enorme tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Rodrigo Rodrigues. Manifestamos as condolências aos amigos e familiares e desejamos todo apoio neste momento difícil. pic.twitter.com/J3zwhe0NRA — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) July 28, 2020

Lamentamos profundamente o falecimento de Rodrigo Rodrigues, grande profissional do jornalismo. Prestamos nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a toda equipe do @SporTV neste momento de luto. pic.twitter.com/byMrB3shzj — Atlético 😷 (@Atletico) July 28, 2020

O Grêmio se une em oração neste momento de dor aos colegas, familiares, amigos e fãs do jornalista Rodrigo Rodrigues, que nos deixou nesta manhã.

Desejamos a todos muita força, fé e esperança por dias melhores e de mais saúde. — Grêmio FBPA (@Gremio) July 28, 2020

O Inter recebe com pesar a notícia da morte do jornalista Rodrigo Rodrigues. Profissional reconhecido por sua competência e bom humor, deixará saudades entre colegas, amigos e familiares. Nossa solidaridade neste momento de dor. pic.twitter.com/s7F3AxKzrK — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 28, 2020

O São Paulo Futebol Clube lamenta, com imensa dor, o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues. Exemplo de competência, querido por todos e de coração tão grande, terá sempre nosso respeito e nossa lembrança. Nossa solidariedade à família e aos amigos em momento tão dolorido. pic.twitter.com/P6LjWMW4MG — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 28, 2020

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues, nesta terça-feira (28), e se solidariza com os familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/Oj4tP8hv4m — Flamengo (@Flamengo) July 28, 2020

Lamentamos profundamente a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues, do Grupo Globo. Aos familiares, amigos e fãs do profissional, nossas sinceras condolências neste momento de luto e de tanta tristeza. pic.twitter.com/9qBZ7y9ccU — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) July 28, 2020

É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento do apresentador do grupo Globo, Rodrigo Rodrigues. Desejamos muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento de profunda dor. pic.twitter.com/sAUZk7E6u1 — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 28, 2020

O Fluminense lamenta a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues. Sua alegria e descontração foram um diferencial durante toda a sua trajetória. Que seu brilho e carisma não sejam jamais esquecidos. Muita força aos familiares, amigos, companheiros de trabalho e fãs. pic.twitter.com/lXQdeR9NzO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 28, 2020

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues e deseja força aos familiares e amigos neste momento tão difícil. — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) July 28, 2020

Foi com imensa tristeza que o Botafogo recebeu a notícia do falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues. Grande profissional e referência no jornalismo esportivo. Vai deixar saudades. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão. pic.twitter.com/Dgf88xPYNp — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) July 28, 2020

O Clube Náutico Capibaribe lamenta profundamente a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues. Uma grande perda para o jornalismo e para o esporte brasileiro. Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares neste momento de tanta tristeza. — Náutico (@nauticope) July 28, 2020