Clubes sem a quantidade mínima de atletas vão perder por W.O. no Campeonato Mineiro

Segundo informações do UOL Esporte, a resolução consta na ata do último encontro da FPF e das equipes e determina que os atletas que apresentarem sintomas e/ou testarem positivo/inclusivo não deverão acompanhar suas delegações aos estádios. Para além de tal determinação, o documento ainda obriga que os dois times de um jogo se concentrem com 48h de antecedência no município-sede da partida.

Além das decisões quanto à delegação e W.O, o documento ainda permite que a FMF altere o dia, o horário e o local das partidas, a qualquer momento, com o objetivo de garantir que o calendário seja cumprido.

