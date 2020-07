CNN Brasil confunde helicóptero do Corpo de Bombeiros com aeronave da Globo · .

A CNN Brasil cometeu uma gafe ao vivo nesta segunda-feira (6) durante a cobertura da queda de um helicóptero na baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. O cinegrafista do canal de notícias acompanhava de longe uma aeronave que sobrevoava o local do acidente, e as apresentadoras do CNN 360º informaram que se tratava do Corpo de Bombeiros fazendo buscas aéreas. Mas, na verdade, era o Globocop, helicóptero que a Globo usa para reportagens.

No mesmo momento em que a CNN mostrava cenas do tal helicóptero sobrevoando a área do acidente, a GloboNews exibia ao vivo, durante o programa Estúdio I, imagens aéreas da baía de Guanabara, captadas por seu Globocop.

O Corpo de Bombeiros de fato fez buscas aéreas no local, mas seu helicóptero é vermelho. O Globocop, já exibido em diversos momentos pela Globo, é branco, como mostram as imagens captadas pela CNN Brasil.

No momento em que as imagens da aeronave eram exibidas na CNN Brasil, as duas vítimas já haviam sido resgatadas com vida do local, e o Corpo de Bombeiros já não sobrevoava mais a baía de Guanabara.

Globcop sobrevoando a baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/GloboNews)

As apresentadoras Daniela Lima, Carol Nogueira e Rachel Amorim passavam informações pouco precisas sobre o acidente pelo fato de sua equipe de reportagem não ter chegado rapidamente ao local do acidente.

Duas apresentadoras subiram o tom e deixaram o clima tenso durante a cobertura. De São Paulo, Carol citou a possibilidade de haver três vítimas e foi interrompida bruscamente por Rachel, que estava no estúdio da sede carioca.

“A gente está acompanhando aí, porque essa informação de duas ou três vítimas não há como confirmar ainda, Carol. A gente está aguardando a Marcela Monteiro, que está no local, trazer a informação correta, apurada de verdade”, disse Rachel.

Daniela Lima percebeu a tensão que foi criada e tentou acalmar os ânimos. “É uma cobertura sempre muito complexa, muito nervosa, porque trata-se de um acidente aéreo. A gente está aqui ao vivo acompanhando esse esforço de busca pelas pessoas que estavam nesse helicóptero. A gente não tem ainda o número de pessoas que estavam nesse helicóptero. São duas ou três possíveis vítimas desse acidente”, reforçou a âncora.

© 2020 . | Proibida a reprodução