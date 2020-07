CNN Brasil dispensa Augusto de Arruda Botelho e promove mudança no Grande Debate · .

Augusto de Arruda Botelho foi dispensado pela CNN Brasil nesta sexta-feira (17). Ele tinha deixado O Grande Debate na semana passada, após protagonizar uma discussão ríspida com Caio Coppolla. Marcelo Feller ocupou o espaço durante cinco edições do quadro, mas foi afastado após tecer críticas ao governo de Bolsonaro. Agora, o canal de notícias oficializou o advogado Bruno Salles como o novo debatedor da atração.

Botelho saiu do quadro em 9 de julho depois de se recusar a voltar a debater com Coppola. O advogado chegou até a anunciar que teria uma nova função na CNN Brasil. O canal de notícias decidiu antecipar a folga do comentarista e disse que definiria o rumo do funcionário após esse período.

Marcelo Feller assumiu a função de Augusto, mas durou apenas cinco dias. O advogado foi dispensado na quinta após bater boca com Caio Coppolla e criticar Jair Bolsonaro. A CNN Brasil não justificou o motivo de dispensa de Feller, apenas reforçou que ele não era contratado do canal.

Agora, Bruno Salles foi anunciado como o novo convidado do Grande Debate. Ele já participou da edição de ontem do quadro. Salles é advogado criminalista e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo.

Confira o comunicado da CNN Brasil na íntegra:

“O Grande Debate tem novo participante

O advogado Bruno Salles é o novo debatedor convidado do quadro O Grande Debate, exibido de segunda a sexta-feira pela CNN Brasil, no programa Expresso CNN, a partir das 20h55. A atração é mediada por Monalisa Perrone e tem a participação de Caio Coppolla.

O advogado Augusto de Arruda Botelho, contratado para participar da atração anteriormente, teve sua participação na CNN encerrada.

Marcelo Feller, advogado que havia participado do quadro nos últimos cinco dias como convidado, dá lugar a Salles.

O quadro O Grande Debate é um dos grandes destaques da programação da CNN Brasil, colocando frente a frente debatedores com visões de mundo antagônicas, e tem como objetivo estimular a discussão de ideias em alto nível no Brasil”.

