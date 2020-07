Coadjuvante na TV, Arthur Aguiar faz da própria vida sua melhor novela · .

O nome de Arthur Aguiar tem sido um dos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias. Mas isso não acontece por causa da repercussão dos papéis, quase todos coadjuvantes, que ele interpretou na TV –está no ar na reprise de Êta Mundo Bom!, por exemplo. O ator virou assunto ao ser acusado de traição e ter seu nome ligado a ficadas com várias famosas. A vida pessoal dele virou uma novela que tem entretido muita gente durante a quarentena.

Para os leitores que ficaram desconectados das redes sociais nos últimos dias e não acompanharam cada capítulo desse folhetim picante, um resumo: Mayra Cardi, ex-BBB e ex-mulher de Aguiar, o acusou de ter cometido várias traições durante o casamento deles, inclusive com uma ex-panicat, Aricia Silva.

Aguiar e Aricia negaram, então Mayra exibiu trocas de mensagens e vídeos que provavam que os dois haviam se hospedado em um apartamento juntos. Toda a narração de Mayra serviu como entretenimento para o público que, sem ter novelas inéditas na TV, acompanhou assiduamente cada desdobramento dessa trama.

Se você não está acompanhando a novela Mayra Cardi/Arthur Aguiar, você não está vivendo a quarentena direito…

— VivianeMorales (@VivianeMorales9) July 5, 2020

A treta da Mayra com Arthur Aguiar e Aricia tá mais emocionante que novela do Walcyr Carrasco pic.twitter.com/TUyoi4Rcwj

— Mimi2.7 (@Michelecom01L) July 5, 2020

O ator chegou a declarar que não daria sua versão dessa história, pois os fatos deveriam se manter na intimidade de sua vida pessoal, ainda que já estivessem públicos. Circulou pelas redes sociais até um infográfico ligando Arthur Aguiar a várias outras famosas com quem ele teria ficado.

O curioso é que alguns desses affairs teriam começado em gravações de novelas, mas pouco se fala sobre os papéis que ele interpretou nas produções. Com exceção de Rebelde (2011), novela da Record que revelou o ator, na qual ele interpretou um dos seis protagonistas, os demais trabalhos dele foram como coadjuvante.

Na novela Em Família (2014), a primeira de Aguiar na Globo, ele interpretou o personagem Virgílio (Humberto Martins) ainda jovem. Segundo o colunista Leo Dias, o ator teria traído a então namorada Giovanna Lancellotti com Bruna Marquezine nos bastidores dessa produção. Bruna negou veementemente, e Giovanna apenas disse que suas feridas de relações passadas já haviam cicatrizado.

Nem o fato de estar no ar atualmente como o Osório de Êta Mundo Bom!, rapaz cuidadoso e apaixonado pela adoentada Gerusa (Giovanna Grigio), ajuda Aguiar a conquistar o público. Vários telespectadores têm relacionado o drama do personagem à vida real atual dele.

Quem vê a novela ate pensa que o Arthur Aguiar realmente sofre por amor kkkkkk #EtaMundoBom

— #FicaEmCasa (@DI_MARQUES) July 6, 2020

Ver o arthur aguiar na novela das 6 depois desse bafafa kkkkkkk é até engraçado

— Thety 🎀😽 (@Sthef_lm) July 6, 2020

To com tanto ranço do arthur Aguiar que até gosto de ver ele sofrendo na novela 😂😂😂😂#EtaMundoBom

— camila xavier 🇧🇷 (@_camilando) July 6, 2020

Aguiar fez mais dois papéis em produções da Globo nos últimos anos. Ambos coadjuvantes, ambos interpretando homens abusivos (um dos adjetivos usados por Mayra Cardi para descrever o ex-marido).

Em O Outro Lado do Paraíso (2017), Aguiar viveu Diego, um rapaz machista e conservador que se casou com Melissa (Gabriela Mustafá), mas deixava a mulher em casa para ir ao bordel. Ao longo da novela, foi descoberta a impotência sexual do personagem, mas não muito tempo depois ele engravidou uma prostituta.

O trabalho mais recente do ator na TV foi na série Segunda Chamada (2019). Ele interpretou um homem que tinha vergonha de assumir seu namoro com a travesti Natasha (Linn da Quebrada) e era agressivo com ela. Quando os romances de Aguiar viraram assunto nas redes sociais, Linn fez questão de dizer que não ficou com ele, ao ser questionada por uma seguidora. “Foi só uma vez e fui paga pra isso”, brincou.

foi soh uma vez & fui paga pra isso https://t.co/Ox3If74UvI

— Linn da Quebrada (@linndaquebrada) July 5, 2020

Longe da TV desde a aparição em Segunda Chamada, em novembro do ano passado, ele chegou a afirmar em 24 de junho que se mudaria do Rio de Janeiro para São Paulo para focar em sua carreira musical.

Mais recentemente, em 4 de julho, falou nos Stories de seu perfil no Instagram que está tirando um tempo para ficar longe de tudo e “entender esse furacão” em sua vida. “Eu me afastei para pensar num caminho que eu preciso seguir e ela [Mayra] precisa seguir”, declarou. O público aguarda as cenas dos próximos capítulos.

