Com autorização da Sesa, Campeonato Paranaense pode voltar no próximo final de semana; veja o que falta

Com a liberação, a Federação Paranaense de Futebol busca uma forma de conseguir realizar os jogos já no próximo final de semana – 18 e 19 de julho. Contudo, para a realização das partidas, a FPF ainda precisa do aval das prefeituras e órgãos de saúde dos municípios-sede: Cascavel e Ponta Grossa já liberaram, mas Londrina, Cianorte e Curitiba ainda não deram um parecer.

Paranaguá, que afeta o Rio Branco-PR, segue sob medidas mais restritivas e também não pode receber os jogos.

Rio Branco-PR x FC Cascavel – Estradinha

Londrina x Athletico – Estádio do Café

Cianorte x Operário-PR – Albino Turbay

FC Cascavel x Rio Branco-PR – Estádio Olímpico Regional

Athletico x Londrina – Arena da Baixada

Operário-PR x Cianorte – Germano Krüger

Jogos de volta: 29 de julho

Jogo de volta: 5 de agosto

