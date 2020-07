Com bela piscina e sala íntima, Helio de La Peña mostra sua casa no Rio; veja vídeo · .

O comediante Helio de La Peña tem passado o período de isolamento social em sua bela casa na zona sul do Rio de Janeiro. Ele mostrou as áreas comuns da residência para um episódio do programa Casa Brasileira, do GNT, com destaque para a ampla sala de estar, uma área externa com piscina e churrasqueira e um ambiente que ele chama de “sala íntima”.

Segundo o ator, que está no ar atualmente na Globo na reprise de Totalmente Demais, houve uma grande reforma para deixar a casa do jeito que ele e a mulher, Ana Quintela, queriam. Paredes foram derrubadas para que as salas de estar e de jantar ficassem mais amplas e integradas, em um grande espaço que chega até a parte de lazer externa.

“Queria uma casa com espírito mais de praia, uma casa de Rio de Janeiro, fresca”, diz Ana. “A ideia era abrir [o espaço], de forma que você, ao chegar no portão, já conseguisse ver lá no fundo”, explica Helio.

O próprio humorista, no entanto, fala que não deu muitos pitacos na reforma da casa nem fazia questão de tanta quebradeira. “Uma das poucas coisas que eu dei palpite na casa foi: ‘Quero uma piscina e uma churrasqueira onde possa dar um churrasco para os meus amigos”, afirma. Esse ambiente de lazer ainda tem mesa de pingue-pongue e várias plantas.

De volta à parte interna da casa, Peña mostra que no segundo andar ficam espaços mais privativos. Ele tem uma sala com estantes forradas de livros, um sofá confortável, paredes com vários quadros e uma televisão. Por ser mais fechada e aconchegante, o ator chama o espaço de “sala íntima”.

É também no segundo andar que fica o escritório, em que ele tem a oportunidade de fechar portas, se isolar do resto da casa e se concentrar em seus textos e ensaios.

Assista abaixo ao programa Casa Brasileira, do GNT, que mostra a casa de Helio de La Peña no Rio de Janeiro:

