Com Carolina Ferraz, Domingo Espetacular estreia novo cenário e sofre mudanças · .

Menos de um mês depois de ser anunciada como nova apresentadora da Record, Carolina Ferraz estreou no Domingo Espetacular hoje (12). A atriz é o grande destaque da reformulação da revista eletrônica, que mudou o cenário e fez mudanças na equipe. “Estou muito feliz de estar aqui no comando do programa”, se limitou a dizer a nova funcionária da emissora na abertura da atração.

Ela foi “recebida” por Edu Ribeiro, único remanescente do antigo formato. Patrícia Costa deixou o programa para apresentar a edição da meia-noite do boletim Jornal da Record 24 Horas. Já Thalita Oliveira assumiu o Fala Brasil aos sábados.

Além de ser a nova apresentadora, Carolina também assumiu a função de fazer especiais para a atração. Na estreia, ela apareceu em uma reportagem que mostrou como os restaurantes se prepararam para a reabertura durante a pandemia de Covid-19. Veja um trecho abaixo:

E VAMOS DE ESTREIA! A primeira matéria da Carolina Ferraz com um assunto que ela adora: alimentação. Ela mostra como os restaurantes estão se reinventando nesse momento de reabertura e pandemia. #DomingoEspetacular pic.twitter.com/mQKdQ8yHNA

A Record ainda mudou o cenário do Domingo Espetacular. O visual ficou em tom verde escuro e com um estilo digital. Toda a arte é feita com a técnica de chroma key. Em algumas chamadas, eles alteram completamente o visual e se utilizam de realidade virtual, como no Fantástico.

Carolina Ferraz na Record

Conforme o . antecipou em 19 de junho, a contratação de Carolina encerrou negociações que se arrastavam há um ano e concluiu o processo de renovação do Domingo Espetacular iniciado pelo vice-presidente de Jornalismo da Record, Antonio Guerreiro, em maio de 2019, quando Janine Borba deixou a atração.

Carolina Ferraz estava fora da TV desde o final de 2017, quando foi dispensada pelo canal GNT, onde apresentava o Receitas da Carolina, por estar processando a Globo na Justiça Trabalhista. Em agosto daquele ano, ela teve seu contrato fixo com a Globo encerrado, depois de 27 anos de casa, e foi à Justiça pedindo uma indenização estimada em R$ 10 milhões.

Desde então, não foi mais chamada para fazer novelas, mas despertou o interesse do SBT e da Record como apresentadora. A rede de Silvio Santos a queria para participar do Programa do Ratinho, mas ela não aceitou.

Carolina Ferraz começou a carreira como apresentadora. Entre 1987 e 1992, comandou na extinta TV Manchete as atrações Shock e Programa de Domingo. Entre 1992 e 1993, foi apresentadora do Fantástico, que inspirou a criação do Domingo Espetacular. Ela dividiu a bancada com Celso Freitas e Doris Giesse.

“Depois de quase três anos e meio fora de um estúdio de gravação, é um grande prazer anunciar que a partir de amanhã [domingo, 12] estou de volta todos os domingos com vocês falando dos mais variados assuntos e exercendo novamente a função de apresentadora”, escreveu Carolina aos seus seguidores no Instagram.

