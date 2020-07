Com clássicos às 11h e fora do ‘horário nobre’, CBF detalha primeiras dez rodadas do Brasileiro

A CBF divulgou nesta quarta-feira (22) as dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, cuja abertura será no próximo dia 8. Um dos destaque é que apenas um dos oito clássicos estaduais previstos será no horário nobre do futebol, isto é, 16h (sempre de Brasília) de domingo. Todos os outros foram espalhados por horários ou dias que favorecem a transmissão por pay-per-view.

O único duelo em horário nobre será entre Palmeiras x Santos, no Allianz Parque, em 23 de agosto, um domingo, às 16h. Este não é o primeiro do torneio. No mesmo dia, jogam Flamengo e Botafogo, no Maracanã, às 11h. ´

Ainda em agosto, a CBF reservou Fluminense x Vasco, no Maracanã, no sábado dia 29, às 19h. Já São Paulo x Corinthians, no Morumbi, no dia 30, ficou para 11h.

O troféu do Campeonato Brasileiro, conquistado pelo Flamengo em 2019 Getty Images

Depois, a torcida brasileira terá Flamengo x Fluminense numa quarta, dia 9 de setembro, às 21h30, no Maracanã, e Corinthians x Palmeiras numa quinta, dia 9 de setembro, às 19h15, na Arena.

Fechando os clássicos das dez primeiras rodadas, Santos x São Paulo será em 12 de setembro (um sábado), às 16h. Já Botafogo x Vasco será em 13 de setembro (um domingo), às 19h.

Por enquanto, todas as partidas terão de ser realizadas sem a presença de torcida por causa do risco da COVID-19. Há expectativa entre os cartolas de que futuramente o público seja liberado.

Veja aqui o calendário das dez primeiras rodadas da Série A.

1ª Rodada da Série A

8/08 (sábado)

19h Fortaleza x Athletico-PR

19h30 Coritiba x Internacional

21h Sport x Ceará

09/08 (domingo)

11h Botafogo x Bahia

16h Flamengo x Atlético-MG

16h Santos x Red Bull Bragantino

16h Corinthians x Atlético-GO

16h Goiás x São Paulo

19h Grêmio x Fluminense

19h45 Palmeiras x Vasco