Com covid-19, Luís Henrique é cortado do Botafogo e não enfrenta o Fluminense

O atacante Luís Henrique foi cortado do primeiro amistoso do Botafogo contra o Fluminense, no fim de semana. O jogador testou positivo para coronavírus e entrou em isolamento.

Luís Henrique segue em casa, sem contato com outras pessoas. O atacante está assintomático e sendo acompanhado pelo departamento médico do Botafogo.

Sem previsão para retornar aos treinos, Luís Henrique é desfalque certo no Botafogo no segundo amistoso contra os tricolores, neste sábado, no Nilton Santos.

O jovem jogador alvinegro deverá ser testado novamente na próxima semana. Caso o resultado seja negativo, Luís Henrique será liberado para voltar a treinar com seus companheiros.

Sem Luís Henrique, o técnico Paulo Autuori mudou o esquema tático do Botafogo. O comandante escalou o lateral esquerdo Guilherme Santos mais adiantado, ao lado de Luiz Fernando e Pedro Raul.