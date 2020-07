com debandada, reforços e até troca de técnico, veja como clubes retornam para a reta final

O Campeonato Paulista será retomado nesta quarta-feira (22), após mais de quatro meses parado por causa da pandemia de COVID-19. Restam duas rodadas da fase de grupos, em que se decidirão seis vagas nas quartas de final (São Paulo e Red Bull Bragantino já estão classificados) e também quem será rebaixado.

Desde 16 de março, quando o Guarani venceu o dérbi contra a Ponte Preta na última partida do estadual, muitas equipes perderam jogadores, outras inscreveram novos, o que torna difícil qualquer prognóstico para a reta final. Mirassol, com 16 baixas, e o Santo André, líder na classificação geral, com 10, são os mais afetados pela parada.

Vale a explicação de que os clubes que não tem calendário cheio, com torneios nacionais, têm por hábito fazer contratos curtos, geralmente até o final da primeira fase do estadual. Foi o que aconteceu com os dois citados. Alguns times conseguiram reempregar quem saiu, caso da Inter de Limeira e também do Guarani, que trouxe de volta o artilheiro Júnior Todinho.

Bola do Campeonato Paulista de 2020 Gazeta Press

Mudanças também aconteceram no banco. A Ferroviária chegou a ter uma troca significativa na comissão técnica. Dado Cavalcanti assumiu como técnico, trazendo com ele do Bahia o auxiliar Pedro Faria Gama, além do treinador de goleiros Carlos Magno. Saíram Sérgio Soares, com o auxiliar Denys Luctke e o preparador de goleiros Jonas Sampaio.

Entre os grandes, as principais baixas foram Dudu, vendido pelo Palmeiras ao Al Duhail, do Catar, e Antony, negociado no início do ano pelo São Paulo com o Ajax. Na contramão, o único a se reforçar foi o Corinthians, que repatriou o atacante Jô, ex-Nagoya Gramphus, do Japão, mas não poderá usá-lo na reestreia, nesta quarta-feira.

Jô durante treino do Corinthians, no CT Joaquim Grava Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Veja abaixo todos os jogadores que chegaram e saíram dos clubes do Paulistão:

GRUPO A

ÁGUA SANTA

Quem saiu: Andrés, Abner, Caio, Felipe Azevedo, Dinei, Tiago Marques e Velicka.

Quem chegou: Caio Dantas, João Paulo, Lucas Silva, Renan Paulino, Rodrigo Sam e Tadeu.

OESTE

Quem saiu: Jussa.

Quem chegou: ninguém.

PONTE PRETA

Quem saiu: Felipe Saraiva e Mateus Anderson.

Quem chegou: Osman, Moisés, Camilo, Ernandes, Neto Moura, Oyama, Luizão e Rayan (apenas os dois primeiros foram inscritos, porque os demais já atuaram no torneio por outros clubes).

SANTOS

Quem saiu: Bryan Ruiz, Eduardo Sasha, Evandro, Everson, Felipe Aguilar e Yuri Alberto.

Quem chegou: ninguém.

GRUPO B

BOTAFOGO

Quem saiu: Andrion, Didi, Marcos Vinícius e William Oliveira.

Quem chegou: ninguém.

NOVORIZONTINO

Quem saiu: Jenison, Thiago Ribeiro, Felipe Marques, Higor Leite, Gustavo, Celsinho, William Formiga, Éverton Sena, Capixaba e Daniel Martins.

Quem chegou: Willean Lepo e Christopher (volta de empréstimo). Vitinho, Ygor Dizarro, Almeida, Claudinei e João Vitor subiram da base.

PALMEIRAS

Quem saiu: Dudu.

Quem chegou: ninguém.

SANTO ANDRÉ

Quem saiu: Fernando Henrique, Julinho, Luizão, Odair Lucas, Zé Antônio, Dudu Vieira, Cristian, Johhny, Will e Ronaldo.

Quem chegou: Rodrigo Yuri, Vitinho Schimith, Ivan, Willian Goiano e Raphael Lucas (contratados). Dioran, Gilberto Jesus, Wesley Pereira, Fabrício e Pedro Vitor Gualberto já eram do clube e foram escritos.

GRUPO C

INTER DE LIMEIRA

Quem saiu: Thomaz e João Victor, ambos titulares. Quase todos jogadores ficaram sem contrato durante paralisação, mas renovaram para a reta final, incluindo Elano.

Quem chegou: Raul Gustavo e Recife.

ITUANO

Quem saiu: Jonas, Ricardo Silva, Gui Mendes, Yago, Keke e Minho.

Quem chegou: Mateus Criciúma e Eduardo Lopes. Além de Léo, Léo Augusto e Guilherme, que voltaram de empréstimos.

MIRASSOL

Quem saiu: Claudinho, Denoni, Romário, Toscano, Neto Moura, Chico, Rafael Silva, Delatorre André Castro, Camilo, Giaretta, Luiz Otávio, Ernandes, Carlos Renato, Maranhão e Oyama.

Quem chegou: Luiz, Danilo Boza, Zé Roberto, Wellington, Alisson, Netto e Moraes.

SÃO PAULO

Quem saiu: Antony.

Quem chegou: Paulinho Boia e Gonzalo Carneiro.

GRUPO D

CORINTHIANS

Quem saiu: Pedrinho, Pedro Henrique, Richard, Yony González e Vagner Love.

Quem chegou: Jô e Léo Natel.

FERROVIÁRIA

Quem saiu: Euller, Patrick Brey, Carlão, Pablo, Henan, Caio Rangel e Rayan.

Quem chegou: Bruno Mezenga, Anderson Salles, Fabão, Salomão, Felipe Sampaio e Felipe Estrella são os reforços que podem ser inscritos. Matheus Salustiano, Dener, Dudu Vieira e Will Viana não podem jogar.

GUARANI

Quem saiu: Bady, Leandro Almeida, Thallyson, Vitor Mendes, Juninho e Mateusinho.

Quem chegou: Arthur Rezende, Elias Carioca, Waguininho, Walber e Didi (este não foi inscrito porque já jogou o torneio pelo Botafogo).

RED BULL BRAGANTINO

Quem saiu: Pedro Naressi.

Quem chegou: ninguém.