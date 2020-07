Com diabo no corpo, Dorinha invade revista e toca o terror · .

Dorinha (Samantha Schmütz) tocará o terror em Totalmente Demais. Após acordar do coma pensando que é Carolina (Juliana Paes), a mulher de Zé Pedro (Helio de La Peña) irá até a Redação da revista de moda. Achando que é a editora-chefe, a personagem de Samantha Schmütz ameaçará demitir os funcionários e fará várias exigências para Lu (Julianne Trevisol) nas cenas previstas para irem ao ar no sábado (18).

Dorinha chegará ao prédio da publicação com o marido a tiracolo. “Para de me seguir, Zé Pedro. Tá parecendo uma sombra. Me larga, que confiança é essa comigo?”, questionará a irmã de Carolina.

Todos os funcionários na revista Totalmente Demais irão parar para presenciar o barraco. “E vocês tão olhando o quê? Acabou a moleza, tá? Carolina Castilho está de volta!”, dirá a mãe de João (Leonardo Lima Carvalho). Até a personagem de Juliana Paes e Pietro (Marat Descartes) interromperão uma reunião para ver o show da mulher.

Dorinha ficará irritada com a situação e não terá o menor pudor de ameaçar os funcionários do mesmo jeito que sua irmã faz. “Eu sei que eu sou muito bonita, mas vocês não são pagos para ficarem me olhando. Quem não tiver nada para fazer, pode passar no RH!”, esbravejará a mulher de Zé Pedro.

Lu será a primeira a quebrar o silêncio dos demais e perguntará o que está acontecendo. “Desculpa. Eu não tô entendendo…”, afirmará a assistente. Dorinha, então, esculachará a personagem de Julianne Trevisol. “Não é para entender, Maria Luísa. É para obedecer, eu quero todo mundo na minha sala de reunião”, ordenará a mãe de Maria (Juliana Louise).

A pose da nova Carolina não durará muito tempo. Com a agitação do momento, Dorinha passará mal. “Você acabou de sair do hospital e eu tô preocupada. Você deveria estar descansando”, dirá a jornalista, acudindo a irmã. Contrariada, a mulher de Zé Pedro concordará em voltar para casa para ficar em repouso.

