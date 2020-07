Com estádios fechados, times de futebol oferecem passeios virtuais e experiência VIP aos torcedores

Torcedores podem conhecer os estádios ao redor do mundo sem sair de casa através de passeios virtuais

O futebol possui um mercado enorme e fãs por todo o planeta, por isso, é comum que torcedores planejem viagens e passeios para conhecerem de perto as casas de seus times do coração. No entanto, com a pandemia da COVID-19 e a suspensão de todas as atividades, todos os campeonatos foram suspensos, frustrando quem gostaria de conhecer estádios famosos. Para que os torcedores ainda possam ter a sensação de estarem presentes alguns estádios investiram em passeios virtuais.

Na Europa, para que os amantes do futebol possam conhecer mais sobre alguns dos estádios mais famosos do mundo, foram disponibilizados passeios virtuais para que os torcedores possam apreciar uma visita ao estádio do coração, mesmo que em casa.

O Camp Nou, estádio localizado em Barcelona, Espanha e casa do Fútbol Club Barcelona é parada obrigatória para quem é torcedor do Barça e está de passagem pela cidade. No entanto, para que todos os amantes do futebol possam conhecer o local é possível fazer uma visita por todas as instalações através da internet. Neste link o torcedor pode vasculhar o estádio e circular pelo gramado, pelos boxes, pelo vestiário, ter a sensação de assistir uma partida da arquibancada e até conhecer o museu do clube.

O Wembley Stadium está localizado na Grande Londres, Inglaterra e com capacidade de 90 mil lugares já foi responsável por receber grandes eventos esportivos, como as Olímpiadas de 2012. Os amantes do esporte podem ter a sensação de escolher seu lugar favorito para acompanhar alguma partida. Neste link é possível escolher um lugar e ter a vista direta do gramado.

Quem deseja experienciar o serviço VIP do Liverpool pode visitar virtualmente seu Executive Lounge, conferir o buffet e vivenciar o luxo presente no camarote do clube.

O portal Football Stadiums 360 possibilita que amantes do futebol possam conhecer estádios famosos ao redor do mundo, como o Maracanã, no Rio de Janeiro, e La Bombonera, na Argentina e muitos outros.

GRANDES CLUBES OFERECEM PASSEIO VIRTUAL EM SEUS ESTÁDIOS

Um dos maiores times do futebol do mundo, o Real Madrid, também disponibilizou uma visita através da internet para quem deseja conhecer o Santiago Bernabéu, seu estádio localizado em Madri, Espanha. No site oficial do clube, os torcedores podem conhecer as instalações da arena, como o gramado, a área vip, a sala dos troféus e as arquibancadas.

Os torcedores do Juventus também podem conhecer detalhadamente o Allianz Stadium, localizado em Piemonte, Itália e casa do clube italiano. No passeio virtual, os fãs não perdem nenhum detalhe e podem conhecer desde o estacionamento até o gramado, passando pelo museu e pela calçada da fama, celebrando as estrelas do clube.

No site oficial do Arsenal os fãs podem conhecer detalhes do Emirates Stadium, estádio localizado em Londres, Inglaterra e casa do clube inglês. As áreas VIP, como o Avenell Club, Fondry e o WM Clube podem ser vistos através do site.

O Paris Saint-German, oferece o passeio virtual no Parc Des Prince através de seu site oficial, possibilitando que os torcedores conheçam detalhadamente as instalações do estádio, localizado em Saint-Denis, na França.

Aos torcedores que não tem oportunidade de conhecer pessoalmente os estádios, os passeios virtuais são uma forma de conectar o clube e jogadores aos seus admiradores, transmitindo a sensação de uma visita presencial, com o benefício de ter uma experiência VIP dos famosos estádios.