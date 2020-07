Com exame de Bolsonaro, Jornal Nacional ganha quase meio milhão de telespectadores · .

No dia em que Jair Bolsonaro informou a apoiadores que fez uma radiografia do pulmão e um exame para teste de Covid-19, o Jornal Nacional marcou 33,4 pontos e atraiu a audiência de 46,7% dos televisores ligados na Grande São Paulo. O resultado de ontem (6) do noticioso representa um ganho de 467 mil telespectadores na comparação com a média das quatro segundas anteriores.

Essa foi a melhor média do telejornal comandado por William Bonner e Renata Vasconcellos nesse dia da semana desde 18 de maio. Além disso, Totalmente Demais (32,0 pontos), Novo Mundo (21,3) e Malhação (21,2) tiveram seus melhores desempenhos em uma segunda-feira.

O Jornal da Record, que foi o programa mais visto fora da Globo, também registrou um pequeno aumento de público em relação ao mês anterior: subiu de 8,0 para 8,3. Na contramão, o SBT Brasil caiu de 5,8 para 4,9.

No início da tarde desta terça-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o teste para o novo coronavírus deu positivo e ele está com Covid-19.

Veja abaixo as audiências de Globo, Record e SBT na segunda, 6 de julho:

Média do dia (7h/0h): 16,8 Bom Dia São Paulo 6,6

Bom Dia Brasil 7,3

Encontro com Fátima Bernardes 5,7

SP1 11,6

Jornal Hoje 11,3

Sessão da Tarde: O Que Esperar Quando Você Está Esperando 12,6

Êta Mundo Bom! 22,3

Malhação 21,2

Novo Mundo 21,3

SP2 26,6

Totalmente Demais 32,0

Jornal Nacional 33,4

Fina Estampa 34,6

Tela Quente: Assassino a Preço Fixo 2: A Ressurreição 24,1

Jornal da Globo 11,5

Conversa com Bial 7,3

Homeland – Segurança Nacional 6,0

Corujão: Casanova 4,2

Hora 1 4,1





Média do dia (7h/0h): 5,9 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,3

Balanço Geral Manhã (rede) 1,5

Balanço Geral Manhã (local) 3,2

Fala Brasil 4,0

Hoje em Dia 4,6

JR 24H (Manhã) 4,0

Balanço Geral 6,8

A Escrava Isaura 7,5

Os Mutantes – Caminhos do Coração 4,5

JR 24H (Tarde 1) 3,7

Cidade Alerta 8,1

JR 24H (Tarde 2) 8,7

Jornal da Record 8,3

Apocalipse 6,4

Jesus 5,5

Aeroporto 5,0

Chicago Med: Atendimento de Emergência 4,0

JR 24H (Madrugada) 3,0

Igreja Universal do Reino de Deus 1,1







Média do dia (7h/0h): 5,0 Primeiro Impacto 3,1

Bom Dia & Cia 5,0

Triturando 4,1

Casos de Família 5,0

O Que a Vida Me Roubou 6,1

Betty, A Feia em NY 6,2

SBT Brasil 4,9

Roda a Roda 7,1

Cupom Premiado Baú 7,2

Chiquititas 6,7

As Aventuras de Poliana 6,9

Cúmplices de um Resgate 7,1

Programa do Ratinho 5,0

Conexão Repórter 3,8

The Noite 3,3

Operação Mesquita 2,5

Triturando (reapresentação) 2,2

Primeiro Impacto 2,1







Fonte: Emissoras

Cada ponto equivale a 74.987 domicílios na Grande SP

© 2020 . | Proibida a reprodução