Com experiência de 12 anos na polícia, ex-BBB entra em série do Globoplay · .

Participante do BBB19, Rodrigo França estará na segunda temporada de Arcanjo Renegado. Ele recebeu o convite para entrar para o elenco pelo próprio criador da série, José Junior. O ator já trabalhou como professor e pesquisador durante 12 anos na Polícia Militar do Rio de Janeiro. A experiência na área o aproximou da história da produção policial do Globoplay.

Com 28 anos de carreira, França também acumula trabalhos no teatro e cinema. O ator comemorou a participação no thriller policial, que retrata os problemas da segurança pública na capital fluminense.

“Fico lisonjeado por fazer parte de uma série que já é um sucesso. Arcanjo Renegado está batendo vários recordes relacionados ao audiovisual brasileiro, com uma qualidade impecável, um time brilhante, e vou fazer o possível e o impossível para honrar esse delicioso convite”, disse o ex-BBB em entrevista ao Gshow.

A oportunidade surgiu a partir de algumas conversas de Rodrigo com o criador da produção. “Ele me chamou por videochamada e disse: ‘Tenho uma novidade. Você está na segunda temporada de Arcanjo Renegado’. E é uma honra. Eu nem sabia o tamanho do apreço que o José Junior sente por mim. Fico lisonjeado porque é muito recíproco”, contou o ator.

O artista ainda deu alguns detalhes de como será seu personagem na trama: “Como a série subverte qualquer lógica, é um personagem que tem uma análise muito positiva. Como ator negro, é uma grande oportunidade de estar em um personagem positivo, com uma narrativa não subalterna”.

Preparação na pandemia

As gravações da segunda leva de episódios de Arcanjo Renegado ainda estão sem previsão de início por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19). Mesmo assim, França já começou a se preparar e está em contato com a equipe e elenco por meio de um grupo de mensagens da série.

“O meu personagem tem uma linha mais intelectual, tenho como referência personalidades que existiram e existem. Então, meu trabalho é mais estudar esses arquétipos. Não vou precisar fazer muito esse trabalho físico de preparação, meu é mais individual, em casa”, afirmou o ex-BBB.

Militante do movimento negro, o artista enalteceu o projeto e ressaltou a importância de tramas que abordem a discussão sobre a protagonismo negro.

“Enquanto está todo mundo caminhando para essa discussão do protagonismo, de uma estrutura antirracista, o José Junior é um cara que já está concretizando isso. É difícil ouvir ele falando sobre, ele age. Isso é bárbaro, quando vê uma série que respeita o percentual de negros e negras no Brasil”, destacou o intérprete.

Depois do Big Brother Brasil, Rodrigo se dedicou ao teatro e lançou um livro infantil. “Embora eu seja um homem do teatro, para atingir a massa é pelo audiovisual. E é bem característico do Brasil as pessoas acharem que quando você faz um reality show só deu certo se já vai para a televisão. Então, as pessoas vão me ver [na série] e falar: ‘Agora deu certo'”, brincou ele.

Arcanjo Renegado é uma coprodução do Globoplay e do Multishow com a AfroReggae Audiovisual, do qual José Junior é fundador. Também estão no elenco Zezé Motta, Marcelo Mello Jr., Erika Januza, Danni Suzuki e Cris Vianna. Outra estreante na segunda temporada da produção será a funkeira Ludmilla.

Confira a publicação de Rodrigo no Instagram:





© 2020 . | Proibida a reprodução