Com Gomez e Angulo na Academia, Palmeiras encerra preparação para as quartas

O Palmeiras encerrou sua preparação para as quartas de final do Campeonato Paulista com um treinamento na tarde desta quarta-feira. O zagueiro paraguaio Gustavo Gomez e o atacante colombiano Ivan Angulo trabalharam na Academia de Futebol na véspera do duelo com o Santo André.

De acordo com informações publicadas pelo site oficial do Palmeiras, o dia foi de trabalho tático, aprimoramento técnico e uma atividade recreativa. Por conta da pandemia de covid-19, a imprensa não vem tendo acesso ao centro de treinamento.

O Palmeiras inscreveu Gomez e Angulo no Campeonato Paulista apenas nesta terça-feira, último dia do prazo estabelecido pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Devidamente regularizados, ambos já ficam à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo contra o Santo André.

Com um curativo na cabeça, o lateral esquerdo Matias Viña também trabalhou na Academia e, em uma das fotos publicadas pelo Palmeiras, aparece sob os cuidados do médico Gilberto Cunha. Ele sofreu concussão no Derby disputado na quarta-feira passada e deve seguir como desfalque.

O lateral direito Mayke, vetado no fim de semana por conta de dores musculares, também aparece nas fotos publicadas pelo Palmeiras após o treinamento desta terça-feira. Em algumas imagens, inclusive, ele está ao lado do companheiro uruguaio Matias Viña.

O Palmeiras deve jogar com Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo (Gomez) e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Patrick de Paula e Lucas Lima; Willian, Rony e Luiz Adriano. O jogo tem início previsto para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque, com decisão por pênaltis em caso de empate.