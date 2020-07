Com retorno marcado, Brasileirão não terá pausa até o fim do ano

Em entrevista ao Globo presidente da CBF definiu data para retorno das competições – Série A: 09 de Agosto

– Série B: 08 de Agosto

– Série C: 08 de Agosto

– Copa do Brasil: 26 de Agosto Brasileirão vai acabar no meio de Fevereiro 2021 — Carlos Lacerda (@reporterlacerda) July 5, 2020

“Existe um esforço grande do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, que tem se reunido com as autoridades sanitárias dos países. Ele tem nosso apoio para isso. O calendário contempla as datas que eles imaginam de retorno”, disse.