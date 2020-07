Rodrigo Hilbert está de volta à Globo para um trabalho fixo após nove anos de hiato. A partir deste sábado (18), o seu programa de gastronomia no canal pago GNT, Tempero de Família, será um quadro do matinal É de Casa. A atração feita “com muito amor”, segundo o marido de Fernanda Lima, irá mostrar receitas culinárias e alguns dos dotes domésticos que fizeram com que ele ganhasse o título de “homão da p*” na internet.

“A minha expectativa é que agora na TV aberta a gente consiga alcançar mais pessoas, mais famílias, que a gente consiga mostrar o nosso tempero, a nossa história para mais gente. Coisa que a gente faz lá no GNT com todo amor, todo cuidado do mundo, agora tá no É de Casa e as minhas expectativas são as melhores possíveis”, afirma Hilbert.

Desde 2012, ele apresenta o programa no canal fechado do grupo. Com receitas tradicionais de sua família, o programa conquistou sucesso na televisão (e também na internet). Um dos principais eventos que viralizou nas redes sociais será exibido neste sábado, quando Rodrigo usou suas habilidades de ferreiro para construir o próprio forno, no qual cozinhou uma receita de costela no bafo.

“O programa nasceu dentro da minha casa no Sul, com a história da minha infância, e a gente conta isso na primeira temporada. É uma paixão, não só pela culinária, mas por contar histórias. Comecei pela minha, mas o programa todo sempre entrou na casa das pessoas, abriu a geladeira, bateu papo, conheceu a essência de cada cozinha que a gente passou”, explica o apresentador.

A estreia do programa no É de Casa também marca a volta de Hilbert à Globo, no qual não tinha um trabalho fixo desde a novela Fina Estampa (2011), quando interpretou o professor universitário Alex. Ele participou de um episódio de Louco por Elas (2013) e no humorístico Tá No Ar (2017).

“Quero realmente que o Tempero de Família chegue para trazer um pouco de amor, um pouco de cuidado, um pouco de felicidade e esperança nesse momento tão difícil”, comenta ele.

O Tempero de Família está na 13ª temporada no canal da TV paga. Mesmo com a chegada do quadro de Rodrigo Hilbert, o É de Casa continuará exibindo o Toque de Ravioli, comandado pelo chef Roberto Ravioli.

Desde que passou a ter quase cinco horas na programação das manhãs de sábado, a atração busca maneiras de ocupar esse tempo, como o quadro criado para a campeã do BBB20, a médica Thelma Assis. Alguns integrantes do elenco do Se Joga também foram convocados para reforçar o matinal.

O É de Casa é exibido aos sábados, a partir das 6h50 da manhã.

© 2020 . | Proibida a reprodução