Com trauma no joelho, Raniel faz atividade leve e é dúvida no Santos

[ad_1]



Com um trauma no joelho esquerdo, Raniel é dúvida no Santos para a partida contra o Novorizontino no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

O atacante sofreu uma pancada no último lance do empate em 1 a 1 com o Santo André, na última quarta-feira. Os exames não acusaram qualquer lesão, mas o jogador sente dor e pode ser preservado.

Raniel correu de tênis no gramado do CT Rei Pelé na tarde desta sexta-feira. O Peixe volta a treinar no sábado.