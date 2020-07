Começam nesta terça (28) inscrições para o Fies do segundo semestre

O estudante tem até a próxima sexta-feira, dia 31 de julho, para se inscrever pelo endereço: fies.mec.gov.br. O resultado do processo seletivo do Fies será divulgado no dia 4 de agosto. O cronograma do programa de Financiamento Estudantil foi alterado pelo Ministério da Educação após a pasta identificar problemas na distribuição de vagas ofertadas pelas instituições privadas de ensino superior.

Inicialmente, a inscrição estava prevista para ocorrer na semana passada, mas foi adiada para esta terça-feira, dia 28 de julho. Os candidatos que não forem pré-selecionados na chamada única do Fies podem ainda disputar uma das vagas por meio da lista de espera.

Quem não for pré-selecionado nesta primeira fase entra automaticamente na lista. O prazo de convocação pela lista de espera vai até o dia 31 de agosto.

Pode se inscrever no Fies, o estudante que tenha participado do Enem a partir de 2010 com nota média igual ou superior a 450 pontos, além de ter nota maior que zero na redação.

Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários-mínimos.

Suspensão de pagamento

No início de julho, estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) podiam pedir a suspensão do pagamento de até quatro parcelas nas plataformas disponibilizadas nesta semana pelos agentes financeiros: Banco do Brasil e Caixa. Segundo estimativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cerca de 960 mil alunos estão aptos ao benefício, que vale para aqueles que estavam com pagamentos em dia na data em que foi reconhecido o estado de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus – 20 de março.

Publicada no dia 15 de maio, a Lei n° 13.998/2020 abriu essa possibilidade de pausa nos pagamentos referentes ao Fies. Poderão ser suspensas duas parcelas dos contratos em fase de utilização ou carência e quatro para aqueles em amortização.