Comic-Con ‘At Home’: destaques da programação em filmes e séries

A Comic-Con “At Home” divulgou a programação completa dos painéis deste ano. A seleção também está disponível no site da convenção e permite ao público fazer registro para conferir as atrações que tiver interesse.

Ao todo serão mais de 350 sessões online, distribuídas entre 22 e 26 de julho, e disponibilizadas no canal oficial do YouTube em seus respectivos horários, mas por um tempo limitado. Para ajudar em sua escolha, listamos os destaques de séries e filmes do evento, acompanhados e momento de transmissão no Brasil (fuso de Brasília). Confira!

Quinta-feira (23)

Universo de Star Trek

Star Trek: DiscoveryFonte: IMDb/Reprodução

O painel trará discussões sobre a importância da franquia, além de atuais e futuros projetos para a TV.

Solar Opposites

Realizadores falarão sobre a segunda temporada.

Truth Seekers

Simon Pegg, Nick Frost e os showrunners discutirão a atração, centrada em um time de investigadores de atividades paranormais.

Marvel’s 616

Marvel’s 616Fonte: Wikipedia/Reprodução

Painel sobre a produção que explorará o vasto legado das histórias, personagens e criadores da editora.

His Dark Materials

Discussão sobre o primeiro ano da série.

Upload

UploadFonte: IMDb/Reprodução

Elenco e realizadores comentarão sobre o desenvolvimento da comédia futurista e o que os fãs poderão esperar da próxima temporada.

The Boys

Realizadores exibirão materiais de bastidores sobre a segunda temporada da série baseada nos quadrinhos.

A ciência por trás da franquia De Volta para o Futuro

De Volta para o FuturoFonte: IMDb/Reprodução

O painel receberá escritores ligados à cultura pop para discutir sobre as histórias e elementos presentes em De Volta para o Futuro.

The Blacklist e o uso de animação

Realizadores comentam sobre o desafio de terminar a sétima temporada, suspensa devido ao coronavírus, e a saída encontrada de inserir cenas de animação para finalizar a história.

Sexta-feira (24)

Charlize Theron e sua carreira em filmes de ação

A estrela de The Old Guard refletirá sobre sua carreira, relembrando suas personagens de ação no cinema, como em Atômica e Mad Max: Estrada da Fúria.

Os aparelhos em The Mandalorian

The MandalorianFonte: IMDb/Reprodução

Especialistas conversarão sobre a ciência por trás de ferramentas e aparelhos utilizados pelo caçador de recompensas na série.

Fear The Walking Dead

Com foco na sexta temporada, membros da produção e elenco conversarão sobre o significado dos eventos finais e ações de cada personagem.

The Walking Dead

The Walking DeadFonte: IMDb/Reprodução

The Walking Dead marcará sua 11ª participação na San Diego Comic-Con através de prévias do episódio “A Certain Doom” — que abordará a guerra com os Sussurradores —, previsto para este ano.

The Walking Dead: World Beyond

A terceira série do universo de The Walking Dead apresentará conteúdos inéditos sobre a nova mitologia da civilização sobrevivente do mundo pós-apocalíptico.

Sábado (25)

Os Simpsons

Os SimpsonsFonte: IMDb/Reprodução

Os realizadores revelarão como o programa, uma das maiores tradições da Comic-Con, superou o distanciamento social e os tempos turbulentos para entregar mais uma temporada.

Constantine: aniversário de 15 anos do filme

Keanu Reeves refletirá sobre a adaptação de 2005 do personagem da DC Comics. Vale lembrar rumores recentes sobre a volta do ator ao personagem.

Agents of S.H.I.E.L.D.

Painel de comemoração dos sete anos da série, que será concluída na atual temporada.

Bill & Ted: Encare a Música

Bill & Ted: Encare a MúsicaFonte: IMDb/Reprodução

Elenco e realizadores conversar sobre a próxima aventura da dupla nos cinemas.

Domingo (26)

É hora de morfar! Reunião de Power Rangers

Painel de comemoração dos 27 anos da franquia Power Rangers, com atores de diferentes gerações.