Comic-Con: evento virtual tem queda na interação do público

A pandemia do novo coronavírus causou um impacto muito forte na indústria do entretenimento, e isso acabou afetando a edição de 2020 da San Diego Comic-Con (SDCC). Pela primeira vez exclusivamente online, o evento teve uma redução significativa no engajamento dos fãs e nas interações pelas redes sociais.

Ao longo dos cinco dias de painéis digitais, a empresa de análise de mídia social ListenFirst, verificou 93.681 tweets sobre o evento. Uma queda de 95% em relação à edição de 2019, que contou com 1,7 milhão de tweets.

San Diego Comic-Con 2020 não contou com o tradicional painel do MCUFonte: IMDb/Reprodução

O painel mais bem-sucedido na edição deste ano, foi o de Novos Mutantes, que reuniu o elenco em uma chamada de vídeo e registrou pouco mais de 211 mil visualizações no YouTube desde 23 de julho. O filme deveria ter estreado em abril de 2018, mas com a aquisição da Fox pela Disney, vem sendo constantemente adiado. O interesse dos fãs pelo longa também pode ser visto nas redes sociais, sendo o painel de cinema mais discutido no Twitter, com quase 8 mil tweets.

Sobre as produções de TV, o painel de The Walking Dead foi o de maior sucesso, registrando mais de 84 mil visualizações no YouTube e gerando quase 12 mil tweets. Por outro lado, os painéis dos spin-offs Fear the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond registraram apenas 66 mil e 21 mil visualizações, respectivamente.

A SDCC 2020 também não contou com os tradicionais painéis de estúdios como Marvel, Lucasfilm e DC Films. Além de serem símbolos do evento, era ali que os grandes lançamentos e as principais novidades eram revelados. Além disso, Zack Snyder roubou a cena ao aparecer na convenção independente de fãs da DC, JusticeCon, onde revelou um vídeo inédito do Snyder Cut de Liga da Justiça.