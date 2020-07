Como assistir Barcelona x Osasuna ao vivo na TV e online · .

O jogo Barcelona x Osasuna ao vivo acontece nesta quinta-feira (16), às 16h (horário de Brasília). Válido pela penúltima rodada da La Liga, o Campeonato Espanhol, o duelo não vai passar na ESPN nem no Fox Sports. A transmissão exclusiva é do Fox Premium, disponível em pacotes à la carte de TVs pagas. O torcedor também pode acompanhar a partida online através do site e app do canal.

Para assinar, o cliente precisa pagar um valor extra no pacote. Na Claro/Net, por exemplo, o preço cobrado é de R$ 14,90 nos dois primeiros meses –e vai para R$ 24,90 a partir do terceiro. Na Sky, a taxa mensal é de R$ 25,90.

Para assistir a Barcelona x Osasuna online, a opção é o Fox Play. A plataforma da Fox está disponível para celulares Android e iOS. Após o download, basta o assinante fazer o login com os dados da respectiva operadora de TV paga para acompanhar o confronto.

Quem tem chip da Vivo no celular consegue fazer uma assinatura via aplicativo Fox+, e paga R$ 17,45 por mês para ter todos os canais da Fox no dispositivo móvel.

Com 79 pontos em 36 rodadas, a equipe catalã ainda tem uma pequena chance de alcançar o Real Madrid, que soma 83 pontos e lidera o Campeonato Espanhol. Para isso, o time de Lionel Messi precisa ganhar as duas últimas partidas e torcer por dois tropeços dos merengues. A partida acontecerá no estádio Camp Nou, em Barcelona.

