Como consultar o saque emergencial do FGTS pelo celular?

O FGTS emergencial foi criado para auxiliar trabalhadores com a renda afetada durante a pandemia do novo coronavírus. O saque emergencial pode ser de até R$ 1.045. O valor, que pode ser de contas ativas ou inativas, é liberado semanalmente, de acordo com o mês de aniversário dos trabalhadores.

Para verificar o valor disponível, pode ser utilizado o computador ou celular. Em celulares com iOS e Android, os trabalhadores devem baixar o aplicativo oficial da Caixa. Nesta segunda-feira, 20 de julho, por exemplo, o saque emergencial ficou liberado para os nascidos em abril. Semana que vem, dia 27 de julho, será liberado para os nascidos em maio.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo do FGTS ou pelo aplicativo da Caixa. Pelo app do FGTS, abra o Google Play ou App Store e pesquisa por ele. Caso seja necessário, atualize o app para sua última versão. Abra e faça login na conta. Na tela principal, clique em “Emergencial”. Ao deslizar a tela, é possível verificar a situação.

Para fazer a consulta pelo app da Caixa, acesso o Google Play ou App Store para pesquisar o aplicativo. Se necessário, faça a atualização. Abra o app. Na tela inicial, toque em “FGTS e INSS”. Em seguida, clique em “Saque emergencial FGTS”. A página irá mostrar a situação do trabalhador.