Como deve ser feita a redação no ENEM Digital?

O Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 foi adiado para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. Em janeiro será realizada a prova física. Em fevereiro ocorrerá o ENEM Digital, novidade para essa edição.

De acordo com o Ministério da Educação, 96.086 pessoas se candidataram para essa modalidade, que contará com a mesma estrutura que o exame aplicado impresso. A redação, segundo o próprio MEC também está incluída no escopo da avaliação.

Portanto, assim como as questões, a redação também deve continuar em seu cronograma de estudos caso você tenha se inscrito no ENEM Digital.

Aliás, deve-se saber que, por segurança, esse formato será realizado em um local determinado e informado para cada candidato. Ao contrário do que muita gente pensa, não poderá ser feito no computador pessoal.

Mas como a redação do ENEM Digital será feita?

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela elaboração da prova, a redação, diferente das questões, ainda terá a sua aplicação de forma impressa.

O órgão informa que não houve mudança ainda na redação para um modelo totalmente digital para a próxima edição.

Portanto, o candidato deve receber a folha para a redação do fiscal de prova normalmente, a qual deverá ser preenchida com o texto no formato pedido, respeito as 30 linhas de limite e seguindo todas as competências. Terá à disposição também uma página para o rascunho.

O ENEM Digital será aplicado nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, sendo que a redação deverá ser realizada no primeiro dia da prova.

Atenção: questões serão diferentes

Apesar da estrutura das duas versões do ENEM ser a mesma, com 180 questões de múltipla escolha e uma redação, o Inep afirmou que o conteúdo das perguntas será diferente entre a versão física e a digital.

Isso ocorrerá simplesmente porque as provas serão aplicadas em datas diferentes. A avaliação tradicional ocorrerá nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, portanto, antes do ENEM Digital.

Em relação aos locais de realização, ainda devem ser determinados pelo Inep e encaminhados para os candidatos. Esses espaços de prova serão equipados com computadores que apresentarão a avaliação completa.

