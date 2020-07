Como Globo transformou mulher de 27 anos em adolescente rebelde em novela? · .

Quando foi escalada para a novela História de Amor (1995), Carla Marins teve a chance de fazer um dos papéis de mais destaque de sua carreira até então. Mas havia uma questão: ela já tinha 27 anos, e sua personagem era uma adolescente rebelde que ficava grávida. A atriz revela como fez o público acreditar que tinha pouca idade em cena.

Na trama, Carla interpretou Joyce, filha da protagonista Helena (Regina Duarte). A jovem da ficção tinha cerca de 17 ou 18 anos e era abandonada pelo namorado quando descobria estar grávida. Para passar ao público a veracidade desse perrengue da juventude, a atriz teve de mudar a aparência.

“A Joyce era uma personagem com muitas nuances, e o meu desafio na época foi fazer uma adolescente grávida [enquanto eu estava] com quase 30 anos. Cortei o cabelo, fazia cachinhos (não eram naturais!) e comecei a novela com cinco quilos a mais”, conta. Ela perdeu esse peso quando a personagem deu à luz.

Além das mudanças físicas, grande parte da construção da adolescente veio pelo texto da novela. A personagem Joyce tinha muitas cenas de discussões e brigas com a mãe, numa rebeldia típica dos jovens. Carla chegou a ser xingada na rua por causa de seu comportamento em cena.

“Meu receio inicial por causa da idade logo passou ao ler o texto do Manoel Carlos. Estava tudo ali nos diálogos, indicando seu comportamento mimado e sem limites, fruto de uma relação desgastada com a mãe. Joyce era uma peste, e eu ouvia muito desaforo! As pessoas ficavam inconformadas com o tratamento dela a Helena. Mães me falavam que diziam às filhas que não deviam ser como Joyce!”, lembra.

História de Amor foi ao ar há 25 anos, e Joyce é até hoje uma das personagens mais relevantes da carreira de Carla Marins. Na Globo, ela ainda atuou em várias séries e novelas, como A Indomada (1996), Porto dos Milagres (2001), Kubanacan (2003) e Morde & Assopra (2011).

Desde 2017 ela está no elenco da Record, onde atuou em Apocalipse (2017) e havia começado a gravar Gênesis, novela bíblica que foi paralisada por causa da pandemia de Covid-19. Carla estava no Marrocos para alguns trabalhos da novela e precisou voltar ao Brasil, em março deste ano.

“Em Gênesis faço Adalia, uma mulher forte e destemida. O período no Marrocos foi um momento marcante profissionalmente, por estar em um set internacional com um trabalho de qualidade, com artistas e técnicos incríveis. Sigo contratada e espero voltarmos em breve ao trabalho”, diz a atriz.

