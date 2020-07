Como gol do Manchester United nos acréscimos, com erro grotesco de goleiro, fez torcedor do Liverpool perder R$ 4,5 mil

Anthony Johnson, torcedor do Liverpool, apostou que o atacante Jesse Lingard, do Manchester United, iria terminar a temporada da Premier League sem marcar gols ou dar assistências.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Ele colocou apenas 10 libras (R$ 66) e iria faturar mais de 670 libras (R$ 4,5 mil) com o palpite. Tudo correu como o esperado pelo apostador ao longo do torneio.

No entanto, o jogador dos Red Devils contrariou todas as expectativas aos 53 minutos do segundo tempo na última partida do torneio.

Após uma falha grosseira de Kasper Schmeichel, goleiro do Leicester City, que tentou sair driblando dentro da área, Lingard o desarmou e marcou o gol.

Apesar de ter perdido a aposta com o lance, o inglês levou a situação com bom humor.

“Nunca deveria ter duvidado do verdadeiro rei”, ironizou o apostador no Twitter.