Como o BBB21 pode superar a edição de 2020? · .

Ainda falta um semestre para que o BBB21 se torne realidade para o telespectador, mas o reality show já é comentado nas redes sociais. As inscrições para o programa estão abertas em algumas regiões do país, e boatos também começaram a surgir. Para que o Big Brother Brasil se mantenha relevante para o público e continue a inovar e surpreender, é preciso que a produção se atente a alguns pontos.

O BBB21 é o assunto principal do podcast O Brasil Tá Vendo, do .. No programa, os jornalistas Fernanda Lopes, Gabriel Perline, Vinícius Andrade e Paola Zanon conversam e trazem novidades, curiosidades e bastidores sobre o universo dos realities na TV e nas plataformas de streaming.

O principal reality da Globo, que deve reestrear só em janeiro do ano que vem, tem chamado a atenção dos telespectadores nas últimas semanas com as divulgações de algumas novidades.

Tiago Leifert aparece nos intervalos comerciais da Globo para avisar que, neste momento de pandemia, as entrevistas com candidatos a brothers acontecerão online. Ele também alerta sobre golpistas que podem enganar os mais esperançosos e tentar tirar vantagens em nome do programa.

O diretor José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, também já tem usado suas redes sociais para falar sobre BBB. Ele desmentiu boatos de que o reality teria 30 participantes e prêmio de R$ 3 milhões, mas afirmou que a temporada do ano que vem será a maior de todas.

Por enquanto, a produção do programa tem mantido segredo sobre os planos para 2021, mas os jornalistas do . já dão seus pitacos. Para Vinícius Andrade, a Globo poderia se inspirar nos realities de pegação da MTV para apimentar o Big Brother e criar novas dinâmicas.

“Imagina um BBB apenas com pessoas solteiras? Algumas narrativas nesse BBB20 ficaram prejudicadas porque algumas pessoas eram comprometidas fora da casa. Se fossem solteiras, nós teríamos tido momentos de mais atrito, mais conflito. Está na hora de a TV aberta começar a incorporar ou trazer formatos que têm dado certo na TV fechada, no streaming. Talvez seja o momento de diretores de reality começarem a ousar um pouco mais”, sugere.

Já Gabriel Perline acredita que uma mudança mais significativa e necessária envolveria a saída de Tiago Leifert. “O BBB21 poderia vir com um novo apresentador. A gente ficou acostumado com uma apresentação tão humana e delicada quanto a do [Pedro] Bial e de repente tem que se acostumar com um apresentador jocoso, um pouco narcisista, pouco letrado na maneira de lidar com discursos de despedida ou momentos de afetividade. Pra mim, já deu pra ele”, opina.

Para saber mais sobre o universo dos reality shows, acompanhe o podcast O Brasil Tá Vendo.

