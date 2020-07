como São Paulo entra pressionado no mata-mata após ‘ajuda’ ao Corinthians e vexames

Quatro jogos separam o São Paulo de encerrar uma era de oito anos sem título. Mas o tempo sem gritar “É, campeão!” é apenas uma parte da pressão que os jogadores tricolores carregam a partir desta quarta-feira, quando encaram o Mirassol, às 19h, pela partida única das quartas de final do Campeonato Paulista.

Já garantido na fase decisiva do estadual, o São Paulo usou apenas reservas na última rodada e venceu o Guarani por 3 a 1, na Vila Belmiro. O resultado, indiretamente, ajudou o Corinthians a garantir sua classificação, o que causou protestos da Independente, principal torcida uniformizada do clube.

“Futebol é Malandragem! São Paulo Futebol Clube é menino. 2004 Salvamos do rebaixamento. 2009 Tirou nosso hepta. 2020 classificamos. Vitórias inúteis, obrigação ser campeão”, postou a torcida, em sua conta nas redes sociais, para iniciar um debate entre torcedores tricolores.

Após a partida, o próprio clube se manifestou, ao defender os jovens que atuaram na Vila Belmiro. O diretor de relações institucionais Diego Lugano, ex-zagueiro e ídolo do clube, tambem valorizou a postura do time.

Além disso tudo, entra o histórico do São Paulo. Campeão paulista pela última vez em 2005, o time só chegou a uma final, ao perder para o Corinthians no ano passado, e acumulou eliminações vexatórias nos últimos anos.

Em 2007, o time que acabara de ser campeão brasileiro caiu na semifinal, goleado pelo São Caetano por 4 a 1 no Morumbi. Foi o mesmo placar da queda em 2016, para o Audax de Fernando Diniz, nas quartas de final. Entre as duas campanhas, uma derrota nos pênaltis em 2014, para o Penapolense.

Se levados em consideração outros torneios, o calvário aumenta. Desde que venceu a Copa Sul-Americana de 2012, o São Paulo já caiu em mata-matas para Ponte Preta (2013), Bragantino (2014), Defensa Y Justicia (2017) e Colón (2018), para citar as mais marcantes na memória do torcedor.

Este é o tamanho do desafio que a equipe liderada por Daniel Alves enfrenta. Se passar pelo Mirassol, o São Paulo disputará a semifinal no domingo, às 16h ou 19h. A decisão do título será em duas partidas: na próxima quarta, dia 5, às 21h30, e no sábado, dia 8, às 16h30.