Como ver animais em 3D? Google usa realidade aumentada para criar projeções

Um recurso do Google que permite projetar animais em 3D usando a câmera do celular viralizou no Brasil. Tubarão, cachorro, gato, leão e até dinossauros podem aparecer na sala da sua casa com a ajuda da realidade aumentada.

Para ver os bichos em 3D é preciso ter em mãos um smartphone Android ou iOS compatível com os programas de realidade aumentada da Google (ARCore ou ARKit). Não é necessário realizar nenhum download, basta pesquisar o nome do animal desejado no Google usando o navegador.

Em seguida, é só selecionar a opção “Veja em 3D” para girar ou aproximar a imagem, mas ela não é exibida caso o aparelho não tenha compatibilidade com a tecnologia. Para saber se o seu celular é compatível, basta conferir a lista divulgada pela empresa.

A lista de animais em 3D que aparecem no Google inclui: