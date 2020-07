Concurso: 5 carreiras em saúde pública super promissoras

A área da saúde é muito promissora. Abre portas para uma infinidade de opções de trabalho, garantindo que os profissionais possam atuar com o que realmente se identificam. Quando se trata de saúde pública, então, as portas que se abrem têm um gostinho especial para muitos que se especializam no segmento.

Para trabalhar na saúde pública o nível de preparo é muito alto, além disso, possui um significado importante para qualquer brasileiro. Afinal, médicos, enfermeiros, gestores, auxiliares, entre tantos outros, vão estar disponíveis para atender maior parte da população, e em geral, a que mais precisa de um escopo mais completo de atendimento.

O fato é que, para qualquer uma dessas vertentes, é preciso se especializar. Profissionais de saúde devem ser cada vez mais gabaritados. Editais de concursos públicos que o digam. Neles há todos os conhecimentos pedidos para nivelar os candidatos.

Quer uma mãozinha para escolher uma área da saúde pública para mirar e se dedicar? Conheça!

Gestão

A especialização em gestão pode favorecer a carreira em saúde como um todo, mas é uma ótima área para quem deseja seguir pela saúde pública. Essa atuação pode ser de grande valia para gerir recursos financeiros do Estado, fazendo a distribuição correta e eficaz para as reais e muitas necessidades do setor. Ademais o serviço é feito referente à gestão de pessoas, contratações e de processos.

O trabalho pode ocorrer diretamente nos aparelhos de saúde, como hospitais e ambulatórios, assim como em ONG’s referentes ao atendimento público. Porém, há espaço também nas secretarias de cidades e estados.

Pesquisa

Mais do que nunca a saúde pública precisa de pessoal engajado em pesquisa. A ciência nesse campo só caminha para frente com a ajuda de profissionais que atuam arduamente na descoberta de soluções, como vacinas, novas doenças, patologias, medicamentos, evoluções de microorganismos, antídotos, mecanismos, etc.

É nesse segmento que se ocorrem as principais transformações na sociedade em situações extremas, como é o caso da pandemia do novo coronavírus. É por isso que todos os olhos estão voltados para as pesquisas referentes a uma possível vacina contra a covid-19.

Educador em saúde

Um outro campo para atuar em saúde pública é como educador. Ele tem espaço nas organizações públicas de saúde, criando programas e estratégias de conscientização da população acerca de temas relevantes para a preservação da comunidade. Atua conforme a região, valorizando as características dela, como dados econômicos e sociais também.

É uma área bem valorizada, pois é bem próxima da população e pede um olhar sensível sobre as necessidades das pessoas e como a vida delas podem ser impactadas e cuidadas.