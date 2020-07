Concurso Aeronáutica 2020 para 81 vagas tem novas datas de provas!

Editais publicados. A Aeronáutica do Brasil tem três editais de concursos em andamento para o preenchimento de 81 vagas de ensino médio. De acordo com os documentos publicados, as oportunidades são para habilitação à matrícula no Curso de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes ou de Infantaria da Aeronáutica para o ano de 2021.

A FAB publicou um novo um novo calendário do certame, que estava suspenso desde março por conta da pandemia do coronavírus.

Na primeira fase, agendada para o dia 11 de outubro, os candidatos realizarão avaliação escrita com 64 questões de múltipla escolha e uma redação. O conteúdo programático abrange língua portuguesa, física, matemática e língua inglesa.

Confira abaixo o novo cronograma:

pagamento da taxa de inscrição (para candidatos já inscritos): até o dia 20/07.

provas escritas: 11/10

concentração intermediária: 07/12 (1ª data, apenas para convocados) e 14/12 (2ª data, apenas para convocados)

inspeção de saúde: 08/12 a 21/12

exame de aptidão psicológica: 08/12 a 21/12

entrevista informativa: 01/03/2021 e 02/03/2021

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF): 02/02/2021 a 04/02/2021

matrícula e início do curso de formação: 25/03/2021

O Curso de Formação vai acontecer na Academia da Força Aérea, em Pirassununga-SP. Do quantitativo de vagas, 20% serão reservadas aos negros.

Segundo informações da Aeronáutica, as 81 vagas serão para candidatos de ambos os sexos. Do total de oportunidades, 18 são para o curso de formação de Oficiais Aviadores (CFOAV), 35 para Intendentes (CFOINT) e 28 para ingresso na Infantaria, somente para os homens (CFOINF).

Requisitos

Podem concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter nível médio completo, ter idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos, até o dia 31 de dezembro de 2021 (ano da matrícula) e estar ciente de todas as condições para habilitação à futura matrícula nos cursos e, se menor de 18 anos, estar autorizado por seu responsável legal.

Sobre o curso e salários

Durante o curso, o Cadete estará sujeito ao regime escolar da AFA. Sendo assim, ele vai fazer jus à remuneração fixada na legislação específica, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e odontológica, exclusivamente para si.

Após a conclusão do curso com aproveitamento, os Cadetes vão ser declarados Aspirantes a Oficial da Aeronáutica, serão distribuídos nas Organizações Militares do COMAER e terão soldo de R$ 7.315,00, conforme a tabela de salários dos militares para 2020.

Inscrição Concurso Aeronáutica 2020 – Oficiais

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 09 horas do dia 19 de março de 2020 na página oficial do Comando da Aeronáutica – www.fab.mil.br ou no site oficial da Escola Preparatória de Cadetes do Ar http://ingresso.afaepcar.aer.mil.br. A taxa de inscrição custou R$70.

Provas Concurso Aeronáutica 2020 – Oficiais

O concurso da Aeronáutica 2020 – Oficiais vai contar com:

Prova escrita objetiva, com 64 questões de língua portuguesa, física, matemática e língua inglesa;

Prova de Redação de texto manuscrito. O tema vai versar sobre o assunto da atualidade e terá como propósito verificar a capacidade de expressão escrita do candidato na língua portuguesa;

Inspeção de Saúde (INSPSAU);

Exame de Aptidão Psicológica (EAP);

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC); e

Validação Documental.

As provas escritas serão aplicadas em Belém (PA), Recife (PE), Salvador (BA), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Barbacena (MG), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Campo Grande (MS), Pirassununga (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR). Os locais de provas serão liberados no dia 06 de junho.

Informações do concurso