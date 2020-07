Concurso Agente Penitenciário prorroga inscrições com 423 vagas! Até R$4.421,13

[ad_1]



As inscrições do edital de concurso de Agente Penitenciário de Roraima – SEJUC (Concurso Agente Penitenciário RR) foram prorrogadas até 06 de agosto. De acordo com o documento publicado, são oferecidas 423 vagas na carreira. O Instituto AOCP tem a responsabilidade do concurso.

Segundo informações da pasta, do total de vagas, 100 são para provimento em 2020 e as outras 323 para preenchimento ao longo do prazo de validade da seleção, que será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Das 423 vagas abertura no edital de Agente Penitenciário/RR, 85 são destinadas às candidatas do sexo feminino, 296 para candidatos do sexo masculino e 42 para Pessoas com Deficiência (PcDs). O salário inicial é de R$4.421,13, por jornada de 40 horas.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa ter nível médio completo e idade mínima de 18 anos, além da carteira nacional de habilitação na categoria “AB”.

O Agente tem missão de: I – participar das propostas para definir a individualização da pena e tratamento objetivando a adaptação do preso e a reinserção social; II – atuar como agente garantidor dos direitos individuais do preso em suas ações; III – receber e orientar presos quanto às normas disciplinares, divulgando os direitos, deveres e obrigações conforme normativas legais; IV – levar ao conhecimento do superior imediato os casos de indisciplina dos presos; V – revistar presos e instalações; entre outras tarefas.

Comissão formada

O grupo de trabalho conta com cinco membros, que ficarão sob a presidência de André Fernandes Ferreira, secretário adjunto de Estado da Justiça e Cidadania. Além disso, fazem parte da comissão: Hércules da Silva Pereira – Secretário Adjunto de Estado da Justiça e Cidadania; Sádira Peixoto de Caldas – Diretora do Departamento de Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania; Claudemyra Pereira da Silva – Chefe da Divisão de Provimento de Pessoal – DPP da SEGAD; Juliana Dorigon – Assessora Especializada da SEGAD.

A portaria que forma a comissão já está em vigor, visto que o documento já foi assinado pelo secretário de estado da gestão estratégica e administração. O grupo tem a responsabilidade de cuidar dos trabalhos que antecedem a abertura do concurso.

Inscrição Concurso Agente Penitenciário RR 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23 horas e 59 minutos do dia 06 de agosto de 2020, no site oficial do Instituto AOCP.

A taxa de inscrição vai custar R$110. Os candidatos doadores de sangue podem solicitar a isenção da inscrição entre esta segunda-feira, 22, até as 23h59 da próxima quinta, 25, no site da banca.

Etapas e Provas Concurso Agente Penitenciário RR 2020

O concurso de Agente Penitenciário de Roraima-RR vai contar com até seis etapas, sendo elas: prova objetiva; teste de capacidade física (TAF); exame psicológico; exame toxicológico; investigação social; e curso de formação.

A prova objetiva do concurso vai ser realizada no dia 27 de setembro, em locais e horários que serão divulgados oportunamente. As avaliações serão realizadas em Boa Vista-RR.

A prova objetiva vai contar com 50 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa (10); Raciocínio Lógico e Matemático (05); Informática (05); e Conhecimentos Específicos (30).

Para aprovação, o candidato precisa obter 50% ou mais do total de pontos previstos na prova. Os aprovados vão ser convocados para o TAF, que será realizado em data e local a serem divulgados pela banca.

