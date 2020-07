Concurso Anatel 2021 SOLICITADO com 333 vagas de níveis médio e superior!

Um novo edital de concurso público da Agência Nacional de Telecomunicações (Concurso ANATEL 2021) ainda não tem previsão de quando será divulgado. No entanto, o órgão já encaminhou um novo pedido de concurso ao Ministério da Economia em 2021.

Um novo pedido de concurso ANATEL 2021 já foi feito. A solicitação foi para um total de 333 vagas. O presidente da autarquia, Leonardo Euler de Morais, destacou na justificativa a importância de um novo edital do concurso Anatel 2021 para o fortalecimento da capacidade institucional do órgão.

Além disso, o presidente revelou que, desde a criação da Anatel, a agência não conta com o quantitativo de servidores previsto em lei. O texto da lei prevê que a Anatel pode ter até 1.690 servidores em seus quadros. No entanto, desse total apenas 1.357 estão preenchidos, gerando um déficit de 333 cargos, mesmo quantitativo do pedido realizado.

“O já defasado quadro de pessoal tem enfrentado decréscimos significativos em virtude de vacâncias para posse em outros cargos inacumuláveis, aposentadorias, além do retorno de empregados da Telebrás”, explicou o presidente.

O concurso ANATEL 2021

O pedido de concurso da ANATEL 2021 foi feito para os cargos de Analista Administrativo (46), Especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações (104), Técnico Administrativo (99), Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações (84 vagas).

O salário de técnico-administrativo tem remuneração de R$ 7.474,67. Para técnico em regulação, a remuneração é de R$7.846,37.

A remuneração de analista e especialista chega a R$14.265,57 e R$15.516,12, respectivamente. As remunerações já contam com o auxílio-alimentação de R$458.

Necessidade de abertura do concurso ANATEL 2021

A necessidade de abertura de um concurso ANATEL 2021 é grande. De acordo com informações da Assessoria de Imprensa, desde dezembro do ano passado, houve uma diminuição no número de cargos vagos no órgão. No entanto, ainda assim, o déficit continua alto.

Atualmente, o órgão tem 333 cargos vagos, distribuídos em Especialista em Regulação (104 cargos vagos), Analista Administrativo (46), Técnico em Regulação (84) e Técnico Administrativo (99).

O último concurso realizado pela agência, em 2014 (veja abaixo), teve validade encerrada em 2017 e não pode ser mais prorrogado. Dessa forma, a contratação de novos servidores somente poderá ser feita através de um novo concurso ANATEL 2021.

Últimos concursos

2014

Em 2014, a Agência abriu seu último concurso. Na ocasião foram oferecidas 100 vagas, sendo 20 para técnico administrativo, nas áreas de Administração e Comunicação. Além disso, foram oferecidas 12 vagas para técnico em regulação de serviços de telecomunicação.

O restante das vagas foram para analista administrativo (20) nas áreas de Arquitetura, Direito e Engenharia Civil; e especialista em regulação de serviços de telecomunicação (48) nas especialidades de Economia, Contabilidade, entre outras.

2012

Em 2012, a ANATEL abriu edital de concurso para um total de 46 vagas, com 42 oportunidades para o cargo de Técnico e 04 para Analista Administrativo. As oportunidades foram destinadas as cidades de Brasília (DF), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Maceió (AL), Recife (PE) e São Paulo (SP).

A organização foi do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)

Os candidatos de Analista Administrativo passaram por avaliações objetivas, discursiva e avaliação de títulos. Se aprovado, o candidato ainda deverá passar por Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

Já os inscritos no cargo de Técnico Administrativo realizaram provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Em ambos os casos a prova objetiva contou com 120 questões, tendo valor máximo de 120,0 pontos.

