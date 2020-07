Concurso CRM MT 2020 tem EDITAL retificado e provas adiadas! Até R$ 7.722,65!

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM MT) retificou edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 10 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

Conforme o documento de retificação (retificação I), a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 30 de agosto, foram alteradas e devem ser aplicadas no dia 25 de outubro de 2020. Houve alteração também no conteúdo programático.

As oportunidades são para os cargos:

Assistente Administrativo – Técnico em informática (1 vaga);

Assistente Administrativo – Técnico administrativo (4 vagas);

Analista Administrativo – Médico fiscal (2 vagas);

Analista Administrativo – Auditor (1 vaga);

Analista Administrativo – Advogado (1 vaga);

Auxiliar Administrativo – Motorista (1 vaga);

Auxiliar Administrativo – Auxiliar Administrativo (CR).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do conselho. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.887,78 a R$ 7.722,65, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59min do dia 19 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 e R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos, com questões de língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos;

Prova prática para o cargo de Motorista.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 25 de outubro de 2020, em dois turnos diferentes; manhã às 09h (Médico Fiscal, Advogado, Auxiliar Administrativo e Técnico em Informática) e tarde às 15h (Auditor, Técnico Administrativo e Motorista)

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

9. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO

Você Pode Gostar Também:

9.1. Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de prova objetiva, abrangendo os conteúdos programáticos constantes do ANEXO V deste Edital, conforme o quadro a seguir:

9.2. O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 03 (três) horas para todos os cargos.

9.3. Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão divulgados no endereço eletrônico www.idib.org.br, em até 07 (sete) dias anteriores a data das provas.

9.4. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado.

Informações do concurso

Concurso : Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM MT)

: Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM MT) Banca organizadora : IDIB

: IDIB Escolaridade : médio/técnico e superior

: médio/técnico e superior Número de vagas : 10 + CR

: 10 + CR Remuneração : R$ 1.887,78 a R$ 7.722,65

: R$ 1.887,78 a R$ 7.722,65 Inscrições : até 19 de julho de 2020

: até 19 de julho de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 e R$ 120,00

: R$ 70,00 e R$ 120,00 Provas : 25 de outubro de 2020

: 25 de outubro de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital