Concurso CRM MT 2020 tem inscrições prorrogadas! Salários de até R$ 7.722,65!

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM MT) retificou edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 10 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

Conforme o novo documento de retificação, o concurso teve suas inscrições prorrogadas e agora os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de agosto de 2020, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 e R$ 120,00.

As oportunidades são para os cargos:

Assistente Administrativo – Técnico em informática (1 vaga);

Assistente Administrativo – Técnico administrativo (4 vagas);

Analista Administrativo – Médico fiscal (2 vagas);

Analista Administrativo – Auditor (1 vaga);

Analista Administrativo – Advogado (1 vaga);

Auxiliar Administrativo – Motorista (1 vaga);

Auxiliar Administrativo – Auxiliar Administrativo (CR).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do conselho. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.887,78 a R$ 7.722,65, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) para todos, com questões de língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos;

Prova prática para o cargo de Motorista.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 25 de outubro de 2020, em dois turnos diferentes; manhã às 09h (Médico Fiscal, Advogado, Auxiliar Administrativo e Técnico em Informática) e tarde às 15h (Auditor, Técnico Administrativo e Motorista)

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

9. DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO

9.1. Será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de prova objetiva, abrangendo os conteúdos programáticos constantes do ANEXO V deste Edital, conforme o quadro a seguir:

9.2. O tempo de duração da totalidade das Provas Objetivas será de 03 (três) horas para todos os cargos.

9.3. Os locais e os horários de realização das provas objetivas serão divulgados no endereço eletrônico www.idib.org.br, em até 07 (sete) dias anteriores a data das provas.

9.4. Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado.

