Concurso Defensoria Pública 2020: Saiu o EDITAL com salários de até R$5.241,22!

A Defensoria Pública do Distrito Federal faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso DP DF 2020) para o preenchimento de 60 vagas no cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária. As oportunidades são para candidatos de ensino superior. Os ganhos iniciais passam da casa dos R$5 mil mensais.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – (Cebraspe) tem a responsabilidade do certame.

De acordo com o edital publicado, são 30 vagas para a área de Direito e Legislação, neste caso, com requisito de graduação em Direito. O restante das vagas, 30, serão liberadas para áreas de Administração (08); Arquivologia (01); Arquitetura (02); Comunicação Social – Jornalismo (01); Contabilidade (05); Economia (01); Engenharia Civil (02); Informática – Banco de Dados (01); Informática – Desenvolvimento de Sistemas (02); Informática – Redes (03); Psicologia (02); Serviço Social (02).

Os interessados, em todos os casos, deverão ter nível superior na respectiva área de interesse. Os salários iniciais chegarão a R$5.241,22, por jornada de 35 horas. Os contratados vão atuar no Distrito Federal.

Inscrição Concurso DP DF 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 15 de setembro e 18 horas do dia 05 de outubro, por meio do site do Cebraspe. Para se inscrever será necessário pagar uma taxa de R$101,87.

Provas Concurso DP DF 2020

Os candidatos aprovados no concurso DP-DF vão ser avaliados por meio de provas objetivas, discursivas e de títulos. Na primeira fase, serão realizados os dois primeiros exames, no dia 08 de novembro, no turno da manhã.

A avaliação objetiva vai contar com 120 questões, distribuídas entre Conhecimentos Básicos (50) e Especializados (70). Na parte básica, serão cobradas as disciplinas de Português, Conhecimentos do Distrito Federal e Legislação.

No total, os candidatos vão ter 3 horas e meia para concluir a prova objetiva e 3 horas para parte discursiva. O exame de múltipla escolha terá 120 pontos no total e, para ser aprovado, será necessário:

Ter nota igual ou superior a dez pontos em Conhecimentos Básicos;

Nota igual ou superior a 21 pontos em Conhecimentos Especializados; e

Nota igual ou superior a 36 pontos no conjunto das provas objetivas.

A prova discursiva vai contar com 50 pontos no total. O exame será composto por dissertação sobre tema da Atualidade, a ser respondida em até 30 linhas (20 pontos); e três questões de Conhecimentos Especializados, a serem respondidas em até 20 linhas cada (dez pontos cada).

Serão corrigidas, conforme o edital, as provas discursivas dos candidatos aprovados no exame objetivo e classificados dentro do limite especificado no edital. Veja:

Especialidade Candidatos à ampla concorrência Candidatos que se declararam com deficiência Candidatos que se autodeclararam negros Direito 360 120 120 Administração 96 32 32 Arquivologia 12 4 4 Arquitetura 24 8 8 Comunicação Social – Jornalismo 12 4 4 Contabilidade 60 20 20 Economia 12 4 4 Engenharia Civil 24 8 8 Informática – Banco de Dados 12 4 4 Informática – Desenvolvimento de Sistemas 24 8 8 Informática – Redes 36 12 12 Psicologia 24 8 8 Serviço Social 24 8 8

De acordo com o edital, serão convocados para a avaliação de títulos todos os candidatos aprovados na prova discursiva. A entrega dos documentos deverá ser feita entre os dias 18 e 19 de fevereiro de 2021.

O resultado final do concurso DP-DF está previsto para ser publicado no dia 16 de julho de 2021.

A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Informações do concurso