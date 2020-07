Concurso e vestibular: 4 dicas para ir bem em questões discursivas

[ad_1]



Muitos concursos e vestibulares apresentam questões discursivas, aquelas em que você precisa escrever a resposta com as suas palavras e não somente apontar uma alternativa.

Geralmente, esse tipo de questão aparece em fases mais específicas das provas. Ou seja, que são direcionadas para uma determinada área. É comum nos certames para professor, por exemplo, e em etapas avançadas de vestibulares, de acordo com cada campo do curso, como exatas, humanas e biológicas.

A tensão é grande entre quem precisa responder questões discursivas. Afinal, além de mostrar uma grafia legível, é necessário dominar bem a matéria para responder o que se pede. É um verdadeiro desafio escrever naquele pequeno espaço, de forma concisa e correta.

Cada ponto é precioso para quem sonha em entrar em uma faculdade ou passar em um concurso. Por isso, é bacana conhecer dicas de como se dar bem nas respostas de questões discursivas. Que tal conferir com a gente a seguir?

Frase-chave no enunciado

Toda questão, seja de múltipla escolha ou discursiva, tem uma frase-chave que determina o que se pede no enunciado. Portanto, procure ler com muita atenção a pergunta para que a sua resposta seja coerente e não fuja do tema.

Identifique a demanda e faça anotações dos tópicos que você acha principais para poder relacionar na sua resposta.

Estruture sua resposta antes

Com o tema já identificado e os tópicos anotados, você poderá estruturar a sua resposta antes de passar para o campo determinado. Caso não tenha um espaço para rascunho, faça esse esquema a lápis e depois que tiver certeza escreva à caneta definitivamente.

Fazer isso evita que você responda algo com muita pressa, com nervosismo e com rasuras também. Crie a sua resposta, mesmo que seja curta, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Tente levar uma resolução para o problema proposto.

Enriqueça sua resposta

Questões discursivas exploram o conhecimento do candidato. Por isso, é um espaço para que você desenvolva a resposta fazendo o que se pede, mas com a possibilidade de incluir dados e fatos para enriquecer o texto.

Alguns temas são complexos e que se referem à atualidade, dessa forma, pedem uma análise mais aprofundada e com fundamentação teórica. Em seus estudos, procure treinar sua argumentação, fazendo alusões históricas e relacionando com outras áreas, por exemplo.

Faça uma boa revisão

Não entregue a sua prova antes de fazer uma revisão em cada uma das questões discursivas. O tempo às vezes é inimigo de boas escritas e argumentações, então vale a pena pelo menos ‘passar o olho’ por suas respostas para identificar possíveis erros graves.

E então, está preparado para fazer a prova que definirá os rumos de sua vida?

