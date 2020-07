Concurso IBGE segue sendo elaborado com 208 mil vagas para o Censo 2021

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) teve que adiar o Censo e, consequentemente, o concurso, com mais de 208 mil vagas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora, a estimativa é que o concurso e o Censo sejam realizados em 2021. De acordo com o Instituto, os preparativos seguem em andamento.

“O IBGE segue se preparando para a pesquisa que é de extrema importância para o país”, diz o Instituto.

Uma outra medida que pode favorecer o planejamento do concurso será a retomada do trabalho presencial. Após retomada, será possível que os preparativos para a realização do Censo Demográfico 2021 sejam intensificados, assim como a realização do novo concurso do IBGE.

Após pandemia, editais do concurso IBGE ficaram para 2021

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou a informação de que a realização do Censo Demográfico foi adiada para 2021 diante pandemia coronavírus no país. O concurso público do IBGE havia sido aberto com 208 mil vagas.

De acordo com dados do IBGE, o próximo Censo terá como data de referência 31 de julho de 2021. A coleta ficou para ser realizada entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.

“A decisão (de adiar para 2021) leva em consideração a natureza de coleta da pesquisa, domiciliar e predominantemente presencial, com estimativa de visitas de mais de 180 mil recenseadores a cerca de 71 milhões de domicílios em todo o território nacional”, informou o IBGE em comunicado.

Você Pode Gostar Também:

Agora, com o orçamento que seria destinado ao Censo será transferido para o Ministério da Saúde para combater o avanço do coronavírus, segundo o IBGE. “Em contrapartida, no próximo ano, o Ministério da Saúde realocará orçamento no mesmo montante com vistas a assegurar a realização do Censo pelo IBGE”, garantiu a instituição.

O concurso aberto com 208.695 vagas temporárias, contava com a seguinte distribuição:

Agente Censitário Municipal : 5.462 vagas – Nível Médio – Salário de R$2.100 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.558;

: 5.462 vagas – Nível Médio – Salário de R$2.100 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.558; Agente Censitário Supervisor : 22.676 vagas – Nível Médio – Salário de R$1.700 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.158;

: 22.676 vagas – Nível Médio – Salário de R$1.700 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.158; Recenseador: 180.557 vagas – Nível Fundamental – Salário de R$1.278,94*(Previsão média para a remuneração por produção).

As provas objetivas serão realizadas, simultaneamente, em 4.612 municípios, no caso dos agentes, e em 5.569 municípios para o recenseador. Os exames ocorrerão nos 26 estados, além do Distrito Federal. As perguntas serão sobre:

Veja a distribuição das questões das provas:

Agentes – 60 questões: Língua Portuguesa (10); Raciocínio Lógico Quantitativo (10); Ética no Serviço Público (05); Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e Conhecimentos técnicos (20).

Recenseador – 50 questões: Língua Portuguesa (10); Ética no Serviço Público (05); Matemática (10); e Conhecimentos técnicos (25).