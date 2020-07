Concurso Instituto de Previdência IPASG 2020 tem inscrições até hoje, 08 de julho!

No Estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo (IPASG) tem inscrições até hoje, 08 de julho de 2020. O edital de concurso tem por objetivo preencher 11 vagas em cargos de médio e superior.

As oportunidades são para os cargos:

Atuário (01 vaga): Elaborar estudos atuariais do RPPS; assessor a Diretoria Executiva e ao CONSAD nas propostas de plano de benefícios; emitir e assinar balanços atuariais.

Gestor Previdenciário (04 vagas): Elaborar políticas voltadas para área previdenciária; estudar e relatar sobre matéria previdenciária; emitir pareceres em procedimentos administrativos relativos a benefícios previdenciários; participar e acompanhar sistematicamente a gestão do IPASG; sugerir e apreciar as propostas de alteração da política previdenciária do IPASG; entre outros.

Psicólogo (01 vaga): Elaborar políticas voltadas para as áreas psicossocial e previdenciária; estudar e relatar sobre matéria psicossocial; emitir pareceres em processo administrativo relativos a benefícios previdenciários, nos aspectos voltados à área psicossocial; entre outros.

Técnico Previdenciário (04 vagas): Supervisionar e orientar a concessão de benefícios previdenciários e administrativos do IPASG; emitir pareceres em procedimentos administrativos solicitados pela chefia imediata; analisar processos de benefícios previdenciários; acompanhar e avaliar o controle da execução dos planos de benefícios do IPASG; executar quaisquer atividades típicas de previdência, solicitadas pela chefia imediata.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.167,31 ou R$ 1.996,49, por carga horária de 40h semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 08 julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Consulplan. O valor da inscrição oscila entre R$ 52,50 e R$ 57,80.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) para todos. As avaliações serão aplicadas no dia 23 de agosto de 2020, em locais e horários a serem informados.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período

Informações do concurso