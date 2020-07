Concurso Marinha 2020 para sargentos músicos tem provas suspensas temporariamente

O concurso para sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais de 2021 teve provas objetivas suspensas. A retificação foi publicada no próprio site da Marinha, por meio da página da seleção. Dessa forma, agora, o Exame de Escolaridade vai ser realizado em data a ser definida pelo CPesFN (Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais).

De acordo com o Comando, a decisão foi tomada para cumprir com a manutenção dos protocolos de enfrentamento, prevenção e controle da doença causada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Sendo assim, as informações sobre a nova data de aplicação da prova e um novo Calendário de Eventos serão divulgados em momento oportuno.

O concurso

O Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais da Marinha (CPesFN) faz saber aos interessados o novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2020) para o preenchimento de 40 vagas para admissão no Curso de Formação de Sargentos Músicos para ingresso no ano de 2021.

Do quantitativo de vagas, 06 (seis) serão reservadas aos negros.

Podem concorrer a uma das vagas, os candidatos com nível médio completo, idade entre 18 e menos de 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2021 e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m para ambos os sexos.

As vagas do concurso Marinha 2020 são destinadas aos instrumentos de Clarinete em Sib (12 vagas), Euphonium em Dó/Bombardino (1 vaga), Flauta em Dó (1 vaga), Harpa (1 vaga), Percussão/Bateria Completa (10) vagas, Requinta (1 vaga), Saxofone Alto em Mib (1 vaga), Saxofone Tenor em Sib (1 vaga), Trompete em Sib (4 vagas), Trompa em Fá (1 vaga), Trombone Tenor em Dó (4 vagas), Tuba em Sib/Mib (2 vagas) e Violoncelo (1 vaga).

Durante o curso de formação, o Praça Especial vai receber remuneração atinente à sua graduação, como previsto na Lei de Remuneração dos Militares, como ajuda de custo para suas despesas pessoais. Além disso, serão proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica.

Após a formação no curso, o soldo vai ser de R$ 3.825,00 com a nomeação como Terceiro-sargento.

Inscrição e Provas Concurso Marinha 2020 – Sargentos Músicos

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 01 e 29 de abril de 2020, no site oficial da Marinha (www.marinha.mil.br/cgcfn). A taxa de inscrição custou R$74.

O concurso vai contar com:

Prova específica de música com 25 questões do tipo múltipla escolha sobre acordes, escala cromática, escala geral, enarmonia, história da música, intervalos, modulação entre outros temas;

Prova de expressão escrita sendo uma redação dissertativa, redigida a caneta com letra cursiva, cujo tema versará sobre assunto de importância nacional ou fato atual, na qual serão avaliados, principalmente, coerência e clareza de ideias, correção gramatical, sintaxe, ortografia e fidelidade ao tema proposto, constando de vinte a trinta linhas.

Prova prática de música que consiste na prática instrumental, por meio de partituras musicais, pelo candidato;

Verificação de dados biográficos;

Inspeção de saúde;

Teste de aptidão física de ingresso;

Avaliação psicológica; e

Verificação de documentos.

O exame de escolaridade vai ser aplicado em data a ser definida, em locais e horários a serem divulgados na Marinha.

Os candidatos deverão estar nos locais de realização do Exame de Escolaridade portando lápis preto nº 02 (apenas para o rascunho), caneta esferográfica azul ou preta (fabricada em material transparente), borracha, comprovante de inscrição e documento de identificação original em meio físico (impresso), com assinatura e fotografia na qual possa ser reconhecido.

Os portões de acesso de candidatos aos locais de realização do Exame de Escolaridade serão abertos às 7h45 e fechados às 9h15 (horário de Brasília). Poderá haver revista pessoal e utilização de detector de metais. Serão considerados eliminados os candidatos que chegarem ao local de realização da prova após o fechamento dos portões.

O C-FSG-MU-CFN terá a duração de, aproximadamente, 18 semanas e será conduzido de acordo com currículo aprovado pela Diretoria de Ensino da Marinha e normas específicas em vigor no Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).

O concurso vai ser encerrado na data da matrícula no Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais 2021.

Informações do concurso