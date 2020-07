Concurso Ministério da Economia: Edital contará com 350 vagas

Um novo edital de concurso público do Ministério da Economia vai ser divulgado em breve. Um novo certame foi autorizado pelo Governo, conforme portaria 16.017, publicada no Diário Oficial da União pelo secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia, Paulo Spencer Uebel.

Na sexta-feira, 10 de julho, foi divulgado a portaria retificada do concurso. Os cargos e distribuição das vagas foram revelados. De acordo com o documento, todas as oportunidades serão para atividades técnicas de complexidade gerencial. O quantitativo de 350 vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

Especialista em gestão de projetos (50 vagas) ;

; Especialista em infraestrutura de Tecnologia da Informação-TI (50) ;

; Especialista em ciência de dados (50) ;

; Especialista em segurança da informação e proteção de dados (50) ;

; Especialista em análise de processos de negócios (50) ;

; Especialista em experiência do usuário (50) ; e

; Especialista em desenvolvimento de software (50).

De acordo com a portaria autorizativa do concurso do Ministério da Economia, o a seleção vista o preenchimento de 350 vagas em caráter temporário. As carreiras de atividades técnicas de complexidade gerencial são destinadas a profissionais de nível superior.

Além da graduação, os candidatos devem ter experiência profissional superior a cinco anos ou possuir título de mestre ou doutor. Os vencimentos iniciais para a carreira são de R$8.300.

De acordo com informações da pasta, os candidatos serão avaliados por provas e avaliação de títulos. Ainda não há uma data específica para publicada do edital. No entanto, já se sabe um prazo máximo de publicação.

Os editais, conforme prevê o documento, deverão sair em um prazo de seis meses, ou seja, até o dia 8 de janeiro de 2021. No entanto, geralmente nos casos de processos seletivos para contratações temporárias, tendo em vista a grande necessidade e urgência pela realização dos trabalhos, os editais costumam ser liberados bem antes do prazo máximo.

De acordo com o documento, ainda, os contratos serão assinados por um prazo de até quatro anos. Os contratos poderão ser prorrogados, desde que devidamente justificados, com base nas necessidades para a conclusão dos trabalhos.

Concurso Ministério da Economia: Último edital

O último edital de concurso do Ministério da Economia foi aberto em 2015. Na ocasião, a pasta era chamada de Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Foram abertas 556 vagas, todas com exigência de nível superior.

As vagas do concurso foram distribuídas pela pasta e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). No Ministério, foram abertas 534 vagas, sendo 300 para analista de tecnologia da informação. As demais vagas foram para analista técnico administrativo (83), engenheiro (54), geógrafo (17), geólogo (16), arquiteto (16), contador (14), arquivista (nove), médico (04), economista (07), assistente social (07), administrador (06) e técnico em assuntos educacionais (01).

Na ENAP, o edital contou com 22 vagas, sendo quatro para técnico de nível superior e 18 para técnico em assuntos educacionais. Os salários iniciais variaram entre R$3.998,42 e R$5.969,31, já com o auxílio-alimentação.

Na ocasião, os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas de Conhecimentos Gerais e Específicos e discursivas (redação ou duas questões, no caso da Enap). Na área de TI, foi realizado ainda um exame de títulos.