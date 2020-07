Concurso Ministério da Justiça 2021 é SOLICITADO com 365 vagas

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública tem a expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso Ministério da Justiça 2021) em breve. Acontece que um novo pedido de certame foi confirmado e já está em análise no Governo.

A confirmação do pedido foi feita pela própria pasta. De acordo com o órgão, a solicitação para o novo concurso do Ministério da Justiça 2021 foi feita para um total de 365 vagas efetivas para preenchimento de cargos em atividades-fim. As carreiras contempladas são de níveis médio, médio/técnico e superior.

Além do número de vagas, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública também confirmou os cargos que serão contemplados no novo concurso.

Foram 115 vagas solicitadas para analista técnico de políticas sociais, da carreira de desenvolvimento de políticas sociais 250 vagas de níveis médio e superior do plano geral de cargos do Poder Executivo.

As 250 vagas foram distribuídas da seguinte maneira:

Administrador – 08 vagas;

08 vagas; Analista Técnico-Administrativo – 117 vagas;

117 vagas; Arquiteto – uma vaga; Arquivista – 01 vaga;

01 vaga; Assistente social – 01 vaga;

01 vaga; Bibliotecário – 02 vagas;

02 vagas; Contador – 04 vagas;

04 vagas; Economista – 03 vagas;

03 vagas; Enfermeiro – 01 vaga;

01 vaga; Engenheiro – 07 vagas;

07 vagas; Estatístico – 01 vaga;

01 vaga; Médico – 04 vagas;

04 vagas; Psicólogo – 03 vagas;

03 vagas; Técnico em assuntos educacionais – 07 vagas;

07 vagas; Agente administrativo – 87 vagas; e

87 vagas; e Técnico em contabilidade – 03 vagas.

Último Concurso do Ministério da Justiça foi aberto em 2013

O último concurso do Ministério da Justiça foi aberto há sete anos, em 2013, quando o concurso contou com 125 vagas em cargos de ensino superior. A validade do certame já venceu.

O edital contou com organização do Cebraspe, antigo Cespe, como organizador. O documento contou com provas objetiva e discursiva, sendo ambas com caráter eliminatório e classificatório.

As disciplinas cobradas no concurso foram Língua Portuguesa, Noções de Informática, Raciocínio Lógico, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo (exceto para o analista técnico administrativo), Legislação específica Atualidade (somente para o analista técnico administrativo) e Conhecimentos específicos.

Ministério da Justiça abriu edital para temporários em 2020

Em 2020, o Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu edital para preenchimento de 35 vagas em 3 cargos diferentes. O prazo de inscrição já foi encerrado. O Instituto AOCP organiza o certame.

As vagas do concurso foram destinadas para Analista de Governança de Dados – Big Data (13 vagas); Cientista de Dados – Big Data (12); e Engenheiro de Dados – Big Data (10).

De acordo com o edital publicado, foram exigidos nível superior ou pós-graduação na área de Informática/Computação e experiência superior a cinco anos no ramo. Os aprovados terão lotação em Brasília (DF).

As provas estão previstas para agosto.