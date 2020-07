Concurso Ministério da Justiça: autorizado novo edital com 350 vagas!

Um novo edital de concurso público do Ministério da Justiça vai ser divulgado em breve. Um novo certame foi autorizado pelo Governo, conforme portaria 16.017, publicada no Diário Oficial da União pelo secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia, Paulo Spencer Uebel.

De acordo com a portaria de autorização do concurso do Ministério da Justiça, a seleção visa o preenchimento de 350 vagas, todas em caráter temporário. Os cargos que serão oferecidos ainda não foram revelados. No entanto, o documento já antecipa que as oportunidades serão para atuar em projetos de transformação digital em serviços públicos.

Sendo assim, as oportunidades oferecidas no próximo concurso devem ser para profissionais com formação na área de informática e tecnologia.

Os editais, conforme prevê o documento, deverão sair em um prazo de seis meses, ou seja, até o dia 8 de janeiro de 2021. No entanto, geralmente nos casos de processos seletivos para contratações temporárias, tendo em vista a grande necessidade e urgência pela realização dos trabalhos, os editais costumam ser liberados bem antes do prazo máximo.

De acordo com o documento, ainda, os contratos serão assinados por um prazo de até quatro anos. Os contratos poderão ser prorrogados, desde que devidamente justificados, com base nas necessidades para a conclusão dos trabalhos

Além da seleção temporária, o Ministério da Justiça tem o objetivo de realizar um novo concurso público para o preenchimento de vagas efetivas. O órgão solicitou um novo edital ao Ministério da Economia com 365 vagas.

Concurso Ministério da Justiça: Último edital

O último edital de concurso do Ministério da Justiça para contratações em caráter temporário foi divulgado recentemente e ainda segue em andamento. A seleção, inclusive, recebeu inscrições até 29 de junho, visando o preenchimento de 35 vagas. Os contratos também terão duração de até quatro anos.

As vagas oferecidas no edital do concurso do Ministério da Justiça 2020 foram para os cargos de Analista de Governança de Dados – Big Data (13 vagas), Cientista de Dados – Big Data (12) e Engenheiro de Dados – Big Data (10). O salário é de R$8.300.

Para concorrer a uma das vagas no concurso do MJ, em todos os cargos citados acima, o candidato deverá ter nível superior ou pós-graduação na área de Informática/Computação e experiência superior a cinco anos no ramo. Além disso, o aprovado deverá ter disponibilidade para atuar em Brasília, no Distrito Federal.

De acordo com o edital do concurso do Ministério da Justiça, os aprovados vão atuar por 40 horas semanais. Os profissionais serão contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no quadro de profissionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A avaliação objetiva vai ser aplicada no dia 02 de agosto de 2020, em locais e horários que serão divulgados de maneira oportuna. As avaliações vão ser aplicadas em Brasília.

Serão oferecidas, ao todo, 60 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa (10 questões); Inglês (05); Raciocínio Lógico (05); e Conhecimentos Específicos de Informática (40).

O candidato deverá acertar no mínimo 1 (uma) questão em cada área de conhecimento, e obter 40% (quarenta por cento) ou mais do total de pontos previstos para Conhecimentos Específicos de Informática, e 30% (trinta por cento) ou mais do total de pontos previstos para o conjunto das demais áreas de conhecimento, para não ser eliminado do Processo Seletivo Simplificado, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.