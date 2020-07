Concurso Ministério da Justiça: provas são adiadas para setembro

O concurso do Ministério da Justiça teve provas remarcadas. Anteriormente previstas para o dia 02 de agosto, agora as avaliações serão aplicadas no dia 13 de setembro. A retificação do cronograma foi publicada no site do Instituto AOCP, o organizador.

O Cartão de Informação, com o horário e local da prova, poderá ser acessado no dia 1º de setembro.

São oferecidas 35 vagas temporárias com salários de R$8,3 mil. As vagas no edital do concurso do Ministério da Justiça 2020 são oferecidas para os cargos de Analista de Governança de Dados – Big Data (13 vagas), Cientista de Dados – Big Data (12) e Engenheiro de Dados – Big Data (10).

Para concorrer a uma das vagas no concurso do MJ, em todos os cargos citados acima, o candidato deverá ter nível superior ou pós-graduação na área de Informática/Computação e experiência superior a cinco anos no ramo. Além disso, o aprovado deverá ter disponibilidade para atuar em Brasília, no Distrito Federal.

De acordo com o edital do concurso do Ministério da Justiça, os aprovados vão atuar por 40 horas semanais. Os profissionais serão contratados sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no quadro de profissionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Inscrições Concurso Ministério da Justiça 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso do Ministério da Justiça puderam se inscrever no site da banca (https://www.institutoaocp.org.br/concursos.jsp). A taxa de inscrição do Concurso Ministério da Justiça vai custar R$60.

Provas Concurso 2020

O concurso do Ministério da Justiça 2020 vai contar com provas objetivas e títulos. Além disso, o certame vai contar com investigação social. A primeira fase do certame vai contar com exame de múltipla escolha.

A avaliação objetiva vai ser aplicada no dia 13 de setembro de 2020, em locais e horários que serão divulgados de maneira oportuna. As avaliações vão ser aplicadas em Brasília.

Você Pode Gostar Também:

Serão oferecidas, ao todo, 60 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa (10 questões); Inglês (05); Raciocínio Lógico (05); e Conhecimentos Específicos de Informática (40).

O candidato deverá acertar no mínimo 1 (uma) questão em cada área de conhecimento, e obter 40% (quarenta por cento) ou mais do total de pontos previstos para Conhecimentos Específicos de Informática, e 30% (trinta por cento) ou mais do total de pontos previstos para o conjunto das demais áreas de conhecimento, para não ser eliminado do Processo Seletivo Simplificado, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

Segundo o edital, os exames de títulos vão ser realizados apenas para quem for aprovado na prova objetiva, de acordo com o limite de classificação:

analista de governança de dados: 130 aprovados na ampla concorrência;

cientista de dados: 120 aprovados; e

engenheiro de dados (os 100 melhores classificados).

A prova de títulos do Concurso Ministério da Justiça ainda não tem data para acontece. Segundo o edital, essa fase vai ter 10 pontos no total, de caráter eliminatório e classificatório, não podendo eliminar quem não participou da prova. O resultado, conforme informado no edital, vai ser divulgado em momento posterior.

De acordo com o edital, até 125 candidatos serão aprovados no certame. Ou seja, além das 35 vagas, mais 90 concorrentes podendo ser convocados durante prazo de validade do certame.

Validade

A validade da seleção vai ser de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Informações do concurso