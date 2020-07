Concurso Prefeitura de Herval d’Oeste SC 2020: Salários de até R$ 13.365,93!

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste faz saber aos interessados a abertura de um novo edital (nº 01/2020) de concurso público para preenchimento de 15 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio/técnico e nível superior).

As oportunidades são para os cargos de Professor de Informática (1); Professor de Geografia (1); Professor de Matemática (1); Supervisor Escolar (1); Professor de Língua Portuguesa (1); Auxiliar de Serviços de Saúde (1); Professor de Ciências (1); Operador de Máquina II (1); Professor de Anos Iniciais; Recepcionista Upa 24 horas (1); Técnico em Tributação (1); Professor de Música (1); Secretario Administrativo (1); Professor de Educação Infantil (1); Enfermeiro (1); e Médico Clínico Geral (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 582,20 a R$ 13.365,93, por carga horária de 10 a 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 14 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora NBS Provas. O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 a R$ 100,00.

PROVAS

A seleção consistirá com prova escrita (caráter classificatório e eliminatório) com questões de conhecimentos básicos, complementares e específicos; prova prática e prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 30 de agosto de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso