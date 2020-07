Concurso Prefeitura de Imbé de Minas MG abre 108 vagas em todos os níveis

No Estado de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Imbé de Minas divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 108 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos:

Auxiliar de Administração (1); Auxiliar de Arquivo (1); Auxiliar de Limpeza Pública (1) Auxiliar de Saúde (1); Agente Administrativo (1); Agente Administrativo do CRAS (1); Farmacêutico (1); Fiscal de Postura (1); Fiscal Sanitário (1); Fisioterapeuta (2); Identificador(a) Civil (2); Advogado (2); Agente Social (1); Arquiteto (1); Assistente Administrativo (1); Auxiliar de Serviços Gerais (4); Auxiliar Bibliotecária (1); Médico Ginecologista (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Operador de Máquinas (1); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (2); Jardineiro (1); Motorista I (2); Motorista II (1); Motorista III (4); Biólogo (1); Contador (1); Copeira (1); Coveiro (2); Coordenador de CRAS (1); Cirurgião Dentista (2); Enfermeiro (2); Especialista da Educação (4); Segurança do Trabalho (1); Servente de Pedreiro (1); Técnico Agrícola (1); Monitor de Transporte Escolar (4); Mecânico (1); Servente Escolar (3); Técnico de Enfermagem (2); Técnico de Informática (1); Técnico de Referência de Gestão (1); Técnico de Referência SCFV (1); Telefonista (1); Tratorista (1); Vigia (1); Medico Clínico Geral (1); Médico PSF (2); Médico Pediatra (1); Médico Cardiologista (1); Médico Psiquiatra (1); Professor de Educação Básica II (8); Professor de Educação Infantil (4); Professor de Educação Física (4); Professor de Educação Básica I (2); Professor de Ensino Religioso (1); Secretário(a) Escolar (2); Segurança de Patrimônio e Eventos (1); Orientador Social (1); Pedreiro (1); Psicopedagogo (1); Recepcionista (1); Pintor (1); Professor de Educação Básica Especializada (2); e Psicólogo (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045,00 a R$ 7.000,00, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 10 de agosto até às 23h59min do dia 09 de setembro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Organizadora JMS. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 11 de outubro de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

