Concurso Prefeitura de Ministro Andreazza RO 2020: Salários de até R$ 8.000,00!

Em Rondônia, a Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 35 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Motorista de Veículo Pesado (2); Monitor de Apoio de Transporte Escolar (1); Pedreiro (1); Vigia (1); Zelador (2); Enfermeiro – ESF (1); Fisioterapeuta (1); Médico Ultrassonografista (1); Médico Veterinário (1); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico Geral – ESF (1); Médico Clínico Geral – UMMA (1); Odontólogo (1); Assistente Social (1); Auditor de Controle Interno (1); Engenheiro Civil (1); Psicólogo (1); Agente Administrativo (1); Técnico em Laboratório (1); Agente de Combates às Endemias (2); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Técnico em Enfermagem – ESF (1); Técnico em Higiene Dental (1); Agente de Portaria (2); Braçal/Serviços Gerais (2); Cozinheira (2); Cuidador (1); Mecânico (1); e Técnico Eletricista (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 950,00 a R$ 8.000,00, por carga horária de 24 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 20 de julho até às 23h59 do dia 20 de agosto de 2020, no endereço eletrônico oficial do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE). O valor da inscrição oscila entre R$ 40,00 R$ 50,00 e R$ 80,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova prática para os cargos de Motorista de Veículos Pesados, Mecânico e Agente Administrativo (caráter eliminatório); e prova de títulos para os cargos de nível superior.

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 06 de setembro, já a prova prática será no dia 3 e/ou 4 de outubro de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso