Concurso Prefeitura Municipal de Abelardo Luz SC 2020 tem inscrições abertas

Localizado a 553 km da capital Florianópolis/SC, a Prefeitura Municipal de Abelardo Luz abriu inscrições de um novo edital de concurso público para preenchimento de 05 vagas em cargos de níveis fundamental e médio.

As vagas destinadas são para os cargos de Fiscal de Obras e Posturas (1 vaga); Auxiliar de Cuidador Social (3 vagas); Cuidador Social (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.189,80 a R$ 2.971,30, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 1º de julho (a partir das 14h) até às 14h do dia 30 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da We Do Serviços Inteligentes. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 e R$ 80,00.

PROVAS

O concurso contará com prova escrita objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, informática, legislação, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 16 de agosto de 2020.

Você Pode Gostar Também:

ATRIBUIÇÕES

AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL: Zelar pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da criança e/ou adolescente assistido; ? Auxiliar no acompanhamento dos usuários para realização de seus afazeres e incentivar para o desenvolvimento de potencialidades e autonomia; ? Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada providenciando o atendimento das demandas de cada indivíduo; ? Auxiliar nos cuidados de higiene pessoal; ? Auxiliar e estimular a segurança alimentar; ? Ajudar na locomoção e atividades físicas; ? Auxiliar nas atividades de lazer e ocupacionais; ? Auxiliar o Cuidador na monitoria dos acolhidos; ? Acompanhar os usuários em demandas específicas fora da unidade de acolhimento, quando necessário; ? Desempenhar outras tarefas correlatas.

CUIDADOR SOCIAL: Zelar pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. Propiciar o surgimento de condições próprias de uma família, orientando e assistindo crianças e adolescentes colocados sob seus cuidados, realizando e organizando as tarefas pertinentes a um lar; Estimular as crianças e os adolescentes a assumirem a responsabilidade de seus atos e a conquista gradativa da sua autonomia; Orientar as crianças e adolescentes sobre a importância das normas de convivência comunitária; entre outros.

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS: ? Fiscalizar a execução de obras, promover seu licenciamento e fiscalizar o cumprimento das disposições do Código Municipal de Posturas Urbanas, do Plano Diretor e legislação correlata; ? Fiscalizar, autuar, notificar, interditar, fechar, suspender atividades contrárias ao legalmente estabelecido, aplicando as penalidades e exigindo seu cumprimento; ? Atender consultas relativas a posturas, edificações e zoneamento; ? Cooperar na atualização e aperfeiçoamento da legislação e de planejamento urbano; ? Executar inspeção em livros, documentos, registros e imóveis, para constatar a satisfação plena do Crédito Tributário Municipal; ? Fiscalizar o transporte coletivo municipal, os táxis e lotações, os serviços funerários e outros serviços municipais permitidos, autorizados ou concedidos pelo Município; entre outros.

Informações do concurso